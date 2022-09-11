نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأرخص الأسعار سيارات مستعملة للتنازل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على سيارة تلبي لهم إحتياجاتهم وتوفر لهم أسوق السيارات المستعملة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة هذه الفرصة فيوجد بها العديد من موديلات السيارات المستعملة بأسعار تناسب الجميع. هيونداي إلنترا 2005 مستعملة للتنازل يوجد للبيع بسعر لقطة سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

السيارة إلنترا مستعملة تباع بسعر 6000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها حوالي 300000 كيلو متر.

السيارة مزودة بناقل الحركة مانيوال.

متاحة بلون خارجي رصاصي.

السيارة هيونداي إلنترا بها ماكينة بقوة 1600 سي سي.

متوفر بالسيارة إلنترا عدد أربعة سلندر.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

متوفرة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا تتعرض لحادث من قبل.

هيونداي إلنترا بها قفل مركزي للأبواب ومقود كهربائي وإير باج وصدمة إمتصاص الغاز.

كما يتوفر في السيارة إلنترا مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف وضوء يعمل كمؤشر لإستخدام الفرامل ومصابيح أمامية للضباب ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وعجلات حديد.

بالإضافة إلى أنها تحتوي السيارة على مدخل يو اس بي ومدخل AUX وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي وبلوتوث ودخول من غير مفتاح.

بالإضافة إلى أنها تحتوي السيارة على مدخل يو اس بي ومدخل AUX وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومكيف يدوي وبلوتوث ودخول من غير مفتاح. بجانب أن بها إستمارة فحص جديدة. تويوتا كامري 2004 مستعملة للتنازل متوفرة للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2004 مستعملة موجودة للبيع في مدينة الرياض بسعر 8000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

تم إستخدامها حوالي 90000 كيلو متر فقط.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا أخضر.

عدد الأبواب في السيارة كامري أربعة أبواب.

الوقود المستخدم في السيارة هو البنزين، بالاضافة إلى تواجد بها عدد أربعة سلندر.

تأتي السيارة تويوتا كامري بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

متوفرة بمكيف وبلوتوث وزجاج كهربائي.

السيارة تويوتا كامري بحالة ممتازة من الداخل والخارج وخالية من الحوادث ولا يسبق رشها من قبل فمازالت بالدهان الأصلي من المصنع.

يمكن شحن السيارة إلى أي مكان يرغب فيه المشتري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

يشترط البائع الدفع يكون كاش ولا يسمح بالتقسيط نهائي، للحصول على السيارة قم بالتواصل مع المالك على الرقم السابق عبر الوتس آب.

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