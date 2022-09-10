نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض وتخفيضات على تقسيط سيارات كيا الجبارة من عبداللطيف جميل على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عروض وتخفيضات على تقسيط سيارات كيا الجبارة ، تعتبر من أقوى عروض التقسيط التي يتم البحث عنها من قبل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة عبد اللطيف جميل تساهم في إتاحة مجموعة من الخدمات التي تفيد المواطنين كثيراً منها عروض تقسيط السيارات.

ومن أبرز تلك العروض المقدمة من قبل شركة عبد اللطيف جميل سيارات كيا بكافة موديلاتها وأنواعها المختلفة، وإذا كان لديك رغبة في امتلاك سيارة كيا يمكن من الآن التوجه لمعرض أو شركات عبد اللطيف جميل للاستمتاع بأفضل العروض.

اقوى عروض وتخفيضات على تقسيط سيارات كيا الجبارة

شركة عبد اللطيف جميل تكون الوكيل الوحيد للسيارات في المملكة السعودية، وتقدم العديد من العروض والتخفيضات على جميع موديلات سيارات كيا المتنوعة ويمكن للعميل أن يختار ما يناسبه من هذه العروض المختلفة.

ومن ضمن العروض التي تقدمها الشركة الآتي:

سيارة كيا سونيت 2022

هي من السيارات التي يتم تصنيفها من ضمن السيارات العائلية التي تكون من نوع الدفع الأمامي للعجلات، السيارة تأتي بمحرك يصل حجمه إلى 1.5 لتر من 4 أسطوانات، يعمل المحرك على توليد قوة تصل إلى 115 حصان ومرفق بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تستهلك الوقود بمعدل استهلاك 17.3 كيلو متر/ لتر، السيارة مقدمة بسعر يبدأ من 74633 ريال سعودي، ودفعة أولى 7.646 ريال، بينما الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك تصل إلى 22.390 ريال ويتم السداد على 60 شهر.

سيارة كيا ريو

تأتي السيارة بمجموعة من المواصفات المميزة جداً حيث تعد من السيارات التي تكون اقتصادية من ناحية استهلاكها للوقود الذي يساعد على الاستمتاع بأفضل تجربة قيادة، إلى جانب تمتعها بمساحة واسعة وتحتوي على مجموعة من وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

تأتي السيارة بسعر يبدأ من 54.890 إلى 62.590 ريال سعودي، يتم سداد دفعات شهرية تقدر بحوالي 1.341 ريال ومدة السداد تصل إلى 60 شهر.

سيارة كيا بيجاس

هي من السيارات القوية التي تتميز بمحرك بسعة 1.4 لتر يقوم بتوليد قوة 95 حصان ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي به 4 من السرعات، وبالنسبة لاستهلاك الوقود فيكزون 17.8 كيلو متر لكل لتر.

يتم سداد دفعات شهرية تقدر قيمتها بـ 1.025 ريال سعودي والسداد يكون على 60 شهر.