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عمر شويل - جدة نسبة تخفيضات مبادرة إحلال السيارات .. يتسائل العديد من المواطنين عبر مواقع الإنترنت والمواقع البحثية وكذلك على التواصل الاجتماعي عن كل التفاصيل الخاصة بمبادرة إحلال وتجديد السيارات وكذلك ما هي نسب التخفيضات التي تفرض أو تمنح للفرد للحصول على السيارة من هذه المبادرة وقد صرح المسؤل والمتحدث باسم هذه المبادرة أن المبادرة أطلقت رسميًا في شهر يناير 2021 وأسعار السيارات قد شهدت زيادة كبيرة تتراوح بين 7 و 12 % وأن الإحلال الخاص بالسيارات يختص بالسوق المحلي وكذلك المحلي مرتبط بشكل وثيق بالشركات العالمية وبالتالي يتأثر بالسوق العالمي للسيارات واستكمل أن الزيادة التي شهدتها السيارات وأسعارها كانت بسبب الزيادة العالمية في الأسعار وأن الفرد يحصل على السيارة من المبادرة بأقل من السعر الخارجي للمعارض والشركات بنظام الكاش أو القسط.وقد وضح في تصريحاته أن النسبة الخاصة بالتخفيضات من السيارات داخل مبادرة الإحلال تختلف بحسب سنة الإصدار وموديل كل سيارة ومن شركة إلى أخرى بجانب البنوك المشاركة هل ستشارك بالأسعار القديمة أم بالحديثة وهكذا تختلف من فرد لآخر .

نسبة تخفيضات مبادرة إحلال السيارات

وأدرج أن هنالك العديد من السيارات التي تم تخصيصها داخل المبادرة .

والتي وصلت إلى 22 ألف سيارة والإقبال على إحلال السيارات أصبح ملحوظًا.

وكبيرًا بسبب التسهيلات والإجراءات اليسيرة التي تقدمها للمواطنين.

فالكاش بسعر التقسيط والعكس.

بالإضافة إلى ذلك أكد أن عملية إحلال السيارات تتاح بها وثيقة تأمين للمواطن.

وكذلك للسيارة للتأمين على المواطن وسيارته بخصم لهذه الوثيقة 50 % من قيمتها.

وتسدد على أقساط تصل لـ 10 سنوات كاملة وتخفيضات السيارات داخل المبادرة.

تراوحت بين 5 و 10 % من قيمة السيارة داخل المبادرة بجانب أنه في حالة شراء.

السيارة من خلال مبادرة الإحلال وسداد المبلغ بالتقسيط لن تفرض عليك المبادرة.

دفع أي مبلغ مقدم تعاقد وكذلك ستجد أن الإجراءات مبسطة وسهلة .

وأعلن أن يوم السبت الموافق 20 أغسطس من العام الحالي 2022 هو بداية تطبيق.

الأسعار الجديدة للسيارات بعد الزيادة العالمية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لكافة أنواع السيارات في الأسواق العالمية.

وبهذا نكون قد وضحنا نسبة التخفيضات التي تفرضها المبادرة على السيارات.