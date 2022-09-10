نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا للبيع بأقل قسط وأرخص سعر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا للبيع بأقل قسط وأرخص سعر في السعودية، تضمنت عروض بيع السيارات المستعملة بالتقسيط في السعودية لهذا اليوم السيارات التالية: سيارة تويوتا كامري مستعملة 2012 متواجدة بمنطقة عرعر قطعت مسافة 154000 كيلو متر، السعر المطلوب للبيع هو 13 ألف ريال قابلة للتقسيط عن طريق دفع مقدم 3000 ريال وقسط شهري 1000 ريال لمدة 10 شهور. المحرك 4 سلندر 2500cc بقوة 181 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بحساسات، وسائد هوائيه، جنوط 16 إنش، اتصال يو اس بي، سي دي، AUX، تحكم عن طريق المقود، حاجب شمس خلفي، مقاعد مخمل مزودة بإمكانية التحكم الكهربائي.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

سيارة هيونداي سوناتا مستعملة 2012 متواجدة بجدة وقطعت مسافة 130 ألف كيلو متر، السعر المطلوب للبيع هو 14 ألف ريال كاش قابلة للتقسيط ولكن القيمة سترتفع إلى 18 ألف ريال في حالة التقسيط. محرك 4 سلندر 2000cc وناقل الحركة Auto تبترونيك 6 سرعات، تتميز بفتحة سقف بانوراما، حساسات اصطفاف، مثبت سرعة، مكيف خلفي، جنوط 18 انش، خلفية وأمامية، وصلة usb، بلوتوث، تشغيل بصمة، شاشة وسطية، نظام ذكي للركن، مقاعد كهربائية، كاميرا خلفية، قفل مركزى للأبواب، بودي بحالة الوكالة.

سيارة هيونداي النترا مستعملة 2017 متواجدة بالقصيم وقطعت مسافة 110 ألف كيلو متر، السعر المطلوب للبيع هو 20 ألف ريال قابلة للتقسيط عن طريق دفع مقدم 2000 ريال وقسط شهري 1000 ريال لمدة 18 شهر. محرك 4 سلندر 2000cc بقوة 156 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بامكانية الدخول الذكي، قفل مركزي، مقاعد جلد، حساسات خلفيه، كشافات ضباب، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، سي دي، مدخل AUX، مقاعد مخمل، وسائد هوائية خلفية، جنوط 15 انش.

هيونداي مستعمل للبيع بالتقسيط

سيارة هيونداي ازيرا 2013 متواجدة بالقريات وقطعت مسافة 69 ألف كيلو متر، السعر المطلوب للبيع هو 23 ألف ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال وقسط شهري 600 ريال. محرك 4 سلندر 2400cc بقوة 177 حصان وناقل الحركة Auto، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، مرايات كهرباء، مكيف، فتحة سقف، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، نظام ذكى لركن السيارة، مدخل USB، بلوتوث، مشغل دي في دي، مدخل AUX، وسادة هوائية للسائق، حساسات، وسادة هوائية جانبية، إنذار، قفل مركزى للابواب، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية، كاميرا خلفية بالاضافة إلى كشافات ضباب.