نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سوزوكي ديزاير 2022 من عبد اللطيف جميل 800 ريال شهريا افضل عروض ونظام التقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سوزوكي ديزاير 2022 من عبد اللطيف 800 ريال شهريا تعتبر سيارة سوزوكي ديزاير 2022 واحدة من بين أنواع السيارات التي قد تم الإعلان عنها من خلال سلسة معارض عبد اللطيف جميل في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية، والتي تتسم بأنها توفر أنواع سيارات متنوعة بأنظمة تقسيط مختلفة، ومن بين السيارات التي تشمل عروض التقسيط سيارة سوزوكي 2022 اليابانية والمتاحة بتصميم سيدان راقي، وتتمتع بأنها من بين السيارات القوية ذات مظهر مميز وتتسم بمجموعة متنوعة من المواصفات التي تناسب للأسعار المتعلقة بالأسواق السعودية الخاصة بالسيارات، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مواصفات وعروض تقسيط سيارة سوزوكي ديزاير 2022 من قبل عبد اللطيف جميل. مواصفات سيارة سوزوكي دايزاير 2022 السيارة تضم الكثير من المميزات التي تجعلها ذات تصميم راقي ومتميز جدًا من حيث المواصفات:ـ

السيارة تأتي بمحرك قوي ذات سعة 1200 سي سي وينتج عنه قوة تصل حتة 85 حصان.

السيارة متوفر بها أقصى عزم الدوران قد يصل نحو 113 نيوتن لكل متر.

السيارة تتسم بأنها تستهلك القليل من الوقود وقد تصل نحو 6.2 لتر لكل 100 كيلو.

تدعم وجود الكثير من وسائل الأمان والسلامة التي تنفرد بها عن باقي أنواع السيارات الأخرى.

ترتفع السيارة عن الأرض بمستوى كبير، حتى يكافح الاحتكاك بين السيارة والأرض.

تدعم السيارة تقنية طي المرايا التي تتواجد بها بطريقة إلكترونية، والتصميم الخارجي الخاص بالسيارة يتسم بأنه مميز ومناسب مع الهيكل الخارجي الخاص بالسيارة.

إلى جانب أن السيارة يوجد بها العديد من الخواص من أهمها الركن الذاتي.

تحتوي السيارة على الكثير من المزايا التي تتناسب مع كافة محبين القيادة. عروض تقسيط سيارة سوزوكي ديزاير 2022

حرصت معارض عبد اللطيف جميل على تمكين تقسيط السيارة بدفعات شهرية تبلغ نحو 800 ريال سعودي يتم تقسيط ثمن السيارة على نحو 60 شهر.

حرصت معارض عبد اللطيف جميل على تمكين تقسيط السيارة بدفعات شهرية تبلغ نحو 800 ريال سعودي يتم تقسيط ثمن السيارة على نحو 60 شهر. تبغ قيمة الدفعة الأولى نحو 6,768 ريال سعودي، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة بمبلغ 16,031 ريال سعودي.

مستوى النسبة السنوية يكون بمعدل 20%، والمصاريف الخاصة بالإصدار 390 ريال.

الضريبة الإجمالية المضافة تبلغ 7,235 ريال سعودي,

يبلغ السعر الإجمالي للسيارة نحو 72,450 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط سوزوكي ديزاير 2022 من عبد اللطيف جميل 800 ريال شهريا افضل عروض ونظام التقسيط في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.