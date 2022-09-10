نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين السيارات – الاشياء التي تؤثر على سعر وثيقة التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين السيارات أصبحت من الأمور الهامة التي تحتاج إليها لضمان حماية شاملة لسيارتك ضد الحوادث، لذلك تعددت شركات التأمين وتنافست في تقديم أكثر المميزات التي يحتاج إليها العميل بشأن سيارته، فإذا كنت تبحث عن أفضل الشركات الرائدة في مجال التأمين ومميزاتها سوف نقدمها لك، وأيضًا الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بتأمين السيارات.

شركة تأمين السيارات

هناك أكثر من شركة تأمين السيارات رائدة في مجالها، ومن أشهرهم ما يلي:

شركة التعاونية لتأمين السيارات، وهي شركة مساهمة سعودية، تتصدر قائمة شركات التأمين فهي تقدم تأمين شامل يغطي كافة الخسائر سواء كانت جزئية أو كُلية.

بروج للتأمين السيارات، وهي أيضًا تعد من الشركات المميزة التي تمتلك فروع عدة داخل المملكة.

اتحاد الخليج للتأمين، وهي من أكبر الشركات التي تسعى لإرضاء العميل.

مميزات التأمين على السيارات

إحساس العميل بالأمان على السيارة في حال تعرضها لحادث بأنه لن يتكفل بأي مبالغ تصليحية.

تغطية التأمين حوادث الحريق، وأيضًا يمتد ليشمل حوادث السرقة.

الحماية من الكوارث الطبيعية التي قد تصيب السيارة، مثل الأمطار وغيرها.

يضمن لك إصلاح السيارة في والوكالة الرئيسية للشركة، ويتم توافر قطع الغيار الأصلية.

أسعار شركات تأمين السيارات

أسعار تأمين الشركة التعاونية يبلغ ٦٥٠ ريال سعودي في حالة التأمين ضد الغير، وحوالي ٦٠٠٠ ريال سعودي في حالة التأمين الشامل على السيارة.

شركة وفاء السعودية يبلغ اشتراك التأمين ١٠٥٠ ريال سعودي.

اشتراك التأمين في شركة اتحاد الخليج يبلغ ٨٩٥ ريال سعودي.

ما هو التأمين على السيارة؟

التأمين هو عقد كتابي يتم بين طرفين الأول هو المؤمن وهي شركة التأمين، والثاني هو المؤمن عليه وهو صاحب السيارة، وبناءً عليه يتعهد الطرف الأول بتأمين السيارة وتغطية مصاريف تعرضها للحوادث أو الإصلاحات بمختلف أنواعها، نظير مبلغ مالي يتعهد بدفعه الطرف الأول وفقًا للعقد.

ما الذي يؤثر على سعر وثيقة التأمين؟

نوع التأمين يختلف التأمين الشامل، عن الإلزامي.

عمر السائق، وخبرته.

قيمة السيارة كلما ارتفعت ارتفع سعر الوثيقة.

سجل السائق المروري، فإذا كان السجل نظيف يخصم ١٥% من قيمة الوثيقة.

ما هي أنواع التأمين؟

التأمين الإلزامي ضد الغير، وفيه تتكفل شركة التأمين بالأضرار الناتجة عن السيارة محل التأمين للغير.

التأمين الشامل للسيارة، وفيه تكون تغطية التأمين شاملة.

التأمين بمنافع إضافية، ويشمل الكوارث الطبيعية.

شركة تأمين السيارات توفر لك مزايا وخدمات تأمينية واسعة نظير مبلغ التأمين، وهناك الكثير من شركات التأمين التي توفر لك عدة أنواع مختلفة بأسعار تبدأ من ٦٥٠ ريال سعودي.

شركة تأمين السيارات قمنا بتوضيح أفضل الشركات، بالإضافة إلى عرض أسعار التأمين لدى البعض منهم، كما وضحنا لك مفهوم التأمين وأنواعه، والعوامل التي تؤثر عليه.