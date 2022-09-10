نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين سيارات رخيصة – أرخص تأمين ضد الغير في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين سيارات رخيصة أصبح من الأمور سهل الحصول عليها، ففي الآونة الأخيرة ألزمت الحكومة السعودية التأمين على السيارات، مما جعل الشركات تقدم عروض اشتراك رخيصة بمميزات عديدة للعملاء، لذلك سوف نقدم لك كامل التفاصيل بشأن أرخص الشركات والأسعار المتوفرة والشاملة أيضًا، وكيفية الاستعلام عن صلاحية تأمينك إلكترونيًا.

شركة تأمين سيارات رخيصة

إليك أفضل شركة تأمين سيارات رخيصة بمميزات هائلة:

شركة تأمين ميد غلف، ويبدأ سعر الاشتراك التأميني٦٦٠ ريال، ويشمل التأمين المالي في حالة التعرض لحادث داخل السيارة، والتعويض عن القتل الخطأ.

شركة أسيج كير للتأمين، يبدأ سعر الاشتراك من٧٥٠ريال، ويشمل تغطية الخسائر بسبب الحوادث، والكوارث الطبيعية.

وتقدم أيضًا شركة وفاء للتأمين سعر الاشتراك١٠٥٠ريال ليشمل العديد من الامتيازات.

أفضل شركة تأمين سيارات

تُعد أفضل شركة رائدة في مجال التأمين على المركبات هي الشركة التعاونية للتأمين، فهي تقدم للعميل عقد تأميني مميز، بالإضافة إلى سهولة إجراءات الاشتراك التي تتم إلكترونيًا، ومن الجدير بالذكر بأنها توفر التأمين الشامل على السيارة كاملة بمبلغ ٦٠٠٠ ريال وهو يعتبر سعر مميز مقارنةً بباقي الشركات.

الاستعلام عن تأمين السيارة

للاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة إلكترونيًا، اتبع الآتي:

ادخل على بوابة أبشر من هنا.

اختر خدمة المركبات، ثم استعلام.

انقر على صلاحية التأمين.

دون البيانات المطلوبة ( رقم الهوية، رقم اللوحة، رمز التحقق).

سوف يظهر لك بيانات الصلاحية.

ماهو أرخص تأمين ضد الغير؟

تأمين شركة تكافل الراجحي، فهي تتميز بتقديم تأمين يشمل الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث داخل السيارة أو خارجها بتكلفة تمتد حتى ١٠ مليون ريال.

شركة تأميني أيضًا تقدم العديد من المزايا ضد الغير نظير اشتراك تأميني رخيص، للتعهد بتعويض الطرف للآخر حتى ١٠ مليون ريال.

ماهي أسعار التأمين الشامل على السيارة؟

تقدم شركة اتحاد الخليج تأمين شامل على المركبة يقدر ٨٩٥ ريال.

بينما تقدم شركة المتحدة لعملائها اشتراك تأميني شامل بمبلغ ١٦٠٠ ريال.

بينما يبلغ سعر التأمين الشامل في شركة ملاذ ٨١٤٧ ريال.

ما هو أرخص أنواع التأمين؟

يعتبر التأمين ضد الغير هو أرخص أنواع التأمين فهو إلزامي، يتم من خلاله تغطية إصلاح السيارة في حالة الحوادث وتعويض الطرف الثالث، بينما التأمين الشامل يغطي حامل الوثيقة أيضًا لذلك يعتبر أرخص الأنواع لأنه يحتوي على مميزات أقل.

شركة تأمين سيارات رخيصة يمكنك الحصول عليه من الشركات سالفة الذكر، فهو يبدأ من سعر اشتراك ٦٦٠ريال ليشمل تكاليف التأمين بحد أقصى ١٠ مليون ريال.

شركة تأمين سيارات رخيصة عرضنا لك أفضل الشركات والعروض المتاحة في هذا العام، كما قدمنا لك أرخص أسعار التأمين، وأرخص الأنواع أيضًا وعرضنا لك خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات من خلال تطبيق أبشر.