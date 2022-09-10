نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أقوى عروض تقسيط تويوتا كورولا السعودية 2022 وفترة سداد تصل حتى 60 شهرًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة تويتا للسيارات من أكثر الشركات شهرة في العالم الأكثر مبيعا أيضا حيث تمتاز الشركة منذ بداية أنطلاقها بالتقنية العالية والأداء الرائع لسيارتها عبر التاريخ حيث تقدم أمكانيات عاليا في سيارتها دائما، ومن المعروف أن بداية أنطلاق هذا الشركة في اليابان وبعد ذلك استطاعت غزو العالم أجمع لما تتمتع به برفاهيات عاليا وتقنية محببة لمعظم المستخدمين عبر أنحاء العام تعتبر السيارة التي نتحدث عنها اليوم تويوتا كولار من أشهر أصدارات الشركة اليابانية حيث تمتاز بشهرة عاليا.

منذ أعلان تويوتا عن الإصدار الجديد من تويوتا كررولا للعام 2022 والجميع داخل المملكة العربية السعودية يبحث عن المواصفات والأمتيازات التي تتمتع بها والسعر الخاص بها، حيث تقدم الشركة في هذه السيارة تجربة جديدة وفريدة من الأداء والقيادة الممتعة والثبات السيارة علي الطريق كما نوضح من خلال مقالنا كيفه تقسيط السيارة داخل المملكة لمدة تصل إلي 60 شهر.

اقوى عرض تقسيط علي 60 شهر ل تويوتا كورولا 2022

تقدم شركة عبد اللطيف جميل وكيل شركة تويوتا كورولا عروض قوية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية لتقسيط سيارة تويتا كورولا 2022 لسهولة الحصول علي السيارة حيث تمتاز الشركة بسهولة في الأجرات وفترة التقسيط وذلك من أجل التسهيل علي الواطنين في الحصول علي السيارة، حيث تتطلع الشركة دوماً لطرق إبهاج عملائها وجعلهم اقرب إليها.

تمنح شركة عبد اللطيف جميل عروض قوية لتقسيط تويوتا كورولا 2022 لمده تصل إلي خمس سنوات بما يعني 60 شهر حيث تكون قيمة الأقساط الشهرية إلي 7 ريال سعودي بحيث تكون الدفعه الأولي مما يقرب 42 ريال سعودي والقسط الأخير مما يقرب من 36 ريال سعودي لتكون سعر السيارة بعد أضافه النسبة السنوية ومصاريف الإصدار والضريبة إلي ما يقرب من 126 ريال سعودي تقريبا.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

انطلاقة جديدة للأناقة. عالم لا محدود من المتعة حيث تمتاز بما يالي :