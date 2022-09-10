نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2023 kia sportage، تترأس سيارة kia sportage على قائمة أفضل السيارات الحديثة التي تجعل القائد في متعة أثناء قيادة السيارة لقدرتها على السير في جميع الطرق الوعرة، لذلك يبحث الكثير عن سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 التي تكتسب مميزات كثيرة جعلتها مختلفة عن باقي السيارات لتتصدر قائمة أفضل السيارات التكنولوجية، فهي يطلق عليها لقب سيارة رياضية تحتوي على موتور قوي للسير لأبعد المسافات دون التعرض لأي عطل، كما تتميز بمساحتها الكبيرة من الداخل والتى تتسع لعدد كبير من الركاب، وكذلك السيارة مبطنة من الداخل، لذا سوف نستعرض لكم مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2023. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 أنظمة الأمان تتمتع سيارة كيا سبورتاج بأنظمة أمان عالية ومميزة تحمي القائد أثناء التعرض لأي حادث، كما تحافظ على التوازن الإلكتروني أثناء القيادة وتحتوي على وسائد هوائية. شكل السيارة شكل السيارة من الخارج كلاسيكي مناسب للعصر الحديث مواصفات السيارة عزم دوران السيارة 265 نيوتن.

السيارة مزودة بفتيس أوتوماتيك يحتوي على 6 سرعات مختلفة.

فرامل السيارة مزودة بتوزيع إلكتروني.

تحتوي على توازن إلكتروني.

المصابيح الأمامية للسيارة LED.

مزودة بفرامل يد كهربائية.

سيارة كيا سبورتاج تحتوي على كاميرا خلفية تساعد القائد أثناء ركن السيارة.

كشافات ضباب تساعد القائد أثناء القيادة ليلا على الرؤية بشكل جيد. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في الأسواق تم عرض سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بفئات مختلفة ليتمكن كل عاشق للسيارات الحديثة من اختيار الفئة التي تناسب ذوقه في المواصفات والأسعار، حيث تختلف كل فئة في مواصفاتها عن الأخري، وبالتالي تختلف في الأسعار، لذلك حرصت الشركة المنتجة لسيارة كيا سبورتاج على طرح أكثر من فئة في الأسواق لتناسب جميع الأذواق، ويصل سعر السيارة فيما يلي. سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج فى مصر يصل إلى 620 ألف جنيه.

أما سعر الفئة الثانية 660 ألف جنيه.

وقد.يصل الفئة الثالثة من السيارة 710 ألف جنيه.

كما انه يصل سعر الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج 2023 إلى 670 ألف جنيه.

أما عن سعرها في المملكة العربية السعودية فقد يبلغ سعر السيارة 105.913 ريال سعودي.

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