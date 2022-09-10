نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي وكيا مستعملة للبيعر بسعر رخيص وبالتقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي تعتبر من أكثر السيارات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لأنها تتميز بشكل رائع وإمكانيات مذهلة تميزها عن باقي السيارات، مما يجعل الإقبال عليها بكثرة من قبل الكثير، لذلك سوف نتحدث اليوم عن تلك السيارات. سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٨ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٨ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز فتحة سقف ومقاعد مصنوعة من القماش، ومكيف ذات برودة عالية، وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة.

ومرايات أمامية بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء، وريموت كنترول، ومرايات ضم للإغلاق.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وبلوتوث وراديو كاسيت.

ونظام تحكم في الطارة، ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي، ومشغل أسطوانات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٠ الف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض

تعرض سيارة هيونداي النترا ٢٠٠٨ للبيع بسعر سبع آلاف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٨٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر و ألف ونصف ريال سعودي مقدم.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966590677829,0590677829. للبيع سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٧ مستعملة سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٧ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

وفتحة سقف وباور، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة نوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء، وزجاج فاميه وبلوتوث، ومبدل أقراص ومشغل أسطوانات، ومشغل دي في دي، وراديو كاسيت.

تتمتع هذه السيارة بحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

وقفل مركزي خاص بالأبواب وجنوط، وكشافات ضباب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٧ للبيع بسعر ١٦,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596243277,+966596243277.

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