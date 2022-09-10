نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن سيارة هيونداي النترا 2023 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 من عبد اللطيف جميل بمواصفات عالمية ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 من عبد اللطيف جميل بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، سيارة هيونداي النترا 2023 تُعد هذه السيارة الكورية من السيارات السيدان، تم صنعها في كوريا وهي من أكثر السيارات انتشارا بالسعودية، حيث تتميز السيارة بتصميم أنيق مواكب للعصر، تأتي السيارة بسعر معقول لمن يرغب في الجمع بين الجودة والسعر الجيد، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال كيف يمكن شراء السيارة بالتقسيط، ومواصفات ومميزات السيارة. عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات، عرض جيد لعملائها وهو، عرض تقسيط على سيارة هيونداي النترا 2023

القسط الشهري يبلغ 500 ريال سعودي فقط.

علي أن تكون قيمة الدفعة الأولي حوالي 55 ألف ريال سعودي.

وقيمة الدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 28 ألف ريال سعودي.

إذا لشراء سيارة هيونداي النترا يجب دفع 73 ألف ريال سعودي، من مجموعة عبداللطيف جميل، لذلك ماهي مواصفات السيارة؟ مواصفات سيارة هيونداي النترا 2023 تتعدد مواصفات سيارة هيونداي النترا الجديدة و تأتي مواصفاتها كالتالي:

المحرك يحتوي على ناقل حركة رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، بغت قوته 121 حصان، وبلغة قوة عزم الدوران 156 نيوتن/متر.

تبلغ قوة ثبات السيارة حتى 100 كم/ ساعة في وقت حوالي 11 دقيقة.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.6 لتر.

أبعاد السيارة القياسية، يبلغ طول السيارة حوالي 4.5 متر، والعرض حوالي 1.5متر، الارتفاع 1.4 متر.

تأتي شنطة السيارة سعة 405 لتر. مميزات سيارة هيونداي النترا 2023 سيارة هيونداي النترا تأتي السيارة بعدة مميزات وهى كالتالى:

جاء التصميم الخارجي للسيارة مميز جداً.

معدل استهلاك الوقود جيد إلى حد ما.

تصميم داخلي جيد جدا مقارنة بمنافسيها من السيارات.

توفر سيارة من النوع الهجين ضمن فئاتها.

اشتملت السيارة علي كل سبل الراحة والأمان، مثل تخفيف الاصطدام، و الحفاظ علي المسار، وتحذير السائق من النقطة العمياء.

حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا بالخلف أيضا.

تشتمل السيارة على نظام تحذير الخروج الآمن، ونظام الكبح التلقائي الخلفي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل الآن سيارة هيونداي النترا 2023 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 من عبد اللطيف جميل بمواصفات عالمية ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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