نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على اقوي عروض سيارة تويوتا برادو 2022 بالتقسيط…. ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 60شهربمواصفات ومميزات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 ، تعد سيارة تويوتا برادو 2022 من سيارات الدفع الرباعي القوية التي تتميز بالصلابة الكبيرة والعزم الشديد في السحب، تتناسب مع كافة الطرق وخاصة في الرحلات الصحراوية والمناطق الوعرة، تحتوي على ثلاث صفوف من المقاعد تتميز بتصميمها الفخم سواء من الداخل والخارج و نظرا للإقبال العملاء عليها خصصت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط رائع لسيارة تويوتا برادو 2022 يبدأ من 700 ريال سعودي. 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 عرض تقسيط سيارة برادو 2022 أتاحت شركة عبد اللطيف جميل تقسيط السيارات عروض تقسيط مميزة لسيارة تويوتا برادو 2022 التي تباع بسعر 177,900 ريال سعودي في السوق السعودي.

التي تباع بسعر 177,900 ريال سعودي في السوق السعودي. حيث يمكن الآن عن للعميل أن يقسط سيارة تويوتا برادو 2022 على خمس سنوات بقسط شهري يبدأ من 700 ريال سعودي.

يدفع العميل دفعة أولى بقيمة 150,568 ريال سعودي.

وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة نحو 81,834 ريال سعودي.

لا توجد دفعة مقدمة وللحصول على عرض التقسيط يجب أن يكون صافي الدخل الشهري 10000 ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 تتميز سيارة تويوتا برادو بمحرك ذو أداء قوي تبلغ قوته 164 حصان.

كما تصل سعة الموتور إلى 2.7 لتر.

يبلغ عزم دوران تويوتا برادو 2022 نحو 246 لفة لكل قدم يتكون المحرك من أربع أسطوانات.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك يشمل 6 سرعات ويمكن التحكم به يدويا.

يستهلك المحرك وقود بمعدل لتر/ 10.6 كم.

أما في الفئة الأعلى يتكون من ستة أسطوانات وتصل سعته إلى 4 لتر.

تعتمد سيارة تويوتا برادو 2022 على الدفع الرباعي للعجلات ولها القدرة على السير في مختلف الطرق. أبعاد سيارة تويوتا برادو 2022 طول تويوتا برادو 2022 نحو 4840 ملم.

العرض: 1885 ملم

الارتفاع: 1890 ملم.

يبلغ قياس عجلات السيارة المصنوعة من الألومنيوم 17 بوصة. مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 تحتوي سيارات تويوتا برادو 2022 على جناح خلفي وعتبة جانبية.

على جناح خلفي وعتبة جانبية. مقاعد السيارة مفروشه من القماش ويمكن التحكم في كرسي السائق كهربيا.

توجد أزرار تحكم على المقود.

يمكن التحكم أوتوماتيكيا في جميع نوافذ السيارة بضغطة واحدة.

نظام تويوتا برادو الصوتي يشمل شاشة لمس بمقاس 9

بوصة.

تدعم الشاشة خاصية ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على مثبت سرعة.

يوجد كاميرا خلفية للمراقبة وثلاجة.

تحتوي تويوتا برادو على وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على اقوي عروض سيارة تويوتا برادو 2022 بالتقسيط…. ب 700 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 60شهربمواصفات ومميزات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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