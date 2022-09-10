نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كيا هيونداي للتنازل بدون مقابل ومدة التقسيط مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وكيا وهيونداي من السيارات التي حققت انتشار كبير في جميع دول العالم في الـ5 سنوات الأخيرة لا سيما في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وهناك حالات من موديلات هذه السيارات للبيع بالتنازل بأطول فترة سداد لمحبين الشراء بالقسط، وتقوم وكالات هذه السيارات في السعودية خدمات كثيرة منها التصليح ومنها إعادة تمويل السيارة بعد انتهاء تمويلها الأول وإعادة بيعها بالقسط كسيارة مستعملة بالإضافة إلى توفير جميع قطع الغيار والأيد العاملة المدربة للتصليح بأفضل وضع. سيارات تويوتا كيا هيونداي للتنازل ومدة التقسيط مفاجأة هناك سيارة تويوتا كامري 2021 للتنازل في جدة، نوع وقود السيارة هايبرد موفرة للوقود.

وفي الوقت نفسه السيارة تتبع البنك الأهلي السعودي، قسط السيارة هو 1260 ريال سعودي شهريًا فقط.

المدفوع من أقساط السيارة 13 قسط، وتم سداد دفعة أولى 5 آلاف ريال.

الدفعة الأخيرة هي 40 ألف ريال وهي قابلة للتقسيط، ممشى السيارة هو 93 ألف كيلومتر والسيارة مازالت داخل الضمان.

ملاحظات السيارة، تعرضت لحادث ولم يتم التصليح.

كذلك تعرض أرباق الراكب والسائق للانفجار ولم يتم تصليحه مرة أخرى.

تكلفة التصليح 15 ألف ريال والبائع سوف يدفع للمشتري 5 آلاف ريال أخرى.

محرك السيارة سليم وكذلك القير. بخلاف سيارة تويوتا السابقة هناك سيارة هيونداي سوناتا للتنازل بمدة تقسيط مريحة هناك سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 للتنازل بدون مقابل والسيارة تتبع البنك الأهلي السعودي.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري للسيارة هو 1297 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة لها هي 43 ألف.

تم سداد 17 شهر من الأقساط، المتبقي 43 شهر، مكينة السيارة 2500 سي سي.

السيارة باللون الأبيض والممشى 61 ألف كيلومتر، بودي السيارة والمحرك بحالة الوكالة. السيارة التالية هي كيا سيراتو 2020 للتنازل وفيما يلي التفاصيل السيارة تتبع بنك الراجحي، قير السيارة اتوماتيكي والوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري 1030 ريال، مدة التقسيط 5 سنوات أو 60 شهر.

المسدد 24 شهر والباقي عامين، الدفعة الأخيرة 30 ألف ريال وسعر الكاش 57 ألف ريال.

سعر السيارة جديدة نفس المواصفات 88 ألف ريال سعودي، السيارة للتنازل بدون مقابل.

السيارة باللون الأسود وحالة البودي جيدة، السيارة بدون ملاحظات على البودي.

جميع زجاج السيارة جيد وليست عليه اي ملاحظات وكذلك الكفرات.

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