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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان احصل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالقسيط…ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات مميزات عاليه اوعي يفوتك العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات مميزات عاليه، أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط على ثمن سيارة تويوتا لاند كروزر 2022،حيث تعتبر سيارات اللاندكروزر من السيارات التي تعرف بأنها لأصحاب الفئات الغنية؛ وذلك لأنها تتميز بالفخامة وسعر السيارة مرتفع جدًا ولكنها تستحق هذا السعر بسبب مميزاتها، وبالتالي سهلت شركة عبد اللطيف جميل على المشترين من الفئة المتوسطة الحصول علي السيارة عن طريق تخفيف حمل السعر عن طريق إطالة فترة سداد الأقساط حتى وصلت إلى خمس سنوات وهي فترة طويلة ومناسبة حتى يتم سداد المبلغ.
عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
- تتوفر سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة بكافة الفئات والألوان في سوق المملكة العربية السعودية
- بسعر يبدأ من 226 ألف و400 ريال سعودي،تبلغ قيمة القسط الشهري من سعر السيارة ب 868 ريال سعودي
- وأول دفعة من سداد الأقساط هي 192 ألف و509 ريال سعودي
- بينما تبلغ قيمة القسط الأخير من سعر السيارة 104 ألف و144 ريال سعودي
- ويقوم العميل بسداد الأقساط على دفعات على مدار خمس سنوات بالإضافة إلي ضمان سنتين على السيارة.
مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالعديد من المميزات والتي منها الآتي:-
- سعة محرك السيارة تقدر بحوالي 3500 سي سي وتتألف من ثماني أسطوانات وقوة دفع السيارة تبلغ حوالي 409 حصان.
- عزم دوران الموتور الأقصي يبلغ حوالي 649 نيوتن لكل متر
- يجتمع الموتور مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات.
- السيارة يبلغ طولها أربعة أمتار و 950 مللي متر، والسيارة عرضها يبلغ حوالي متر و 978 ملليمتر
- وطول قاعدة السيارة يصل إلى مترين و 849 ملليمتر.
- يتوفر بالسيارة خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخاصية الدخول والخروج السهل من السيارة
- و يعتبر ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب وغير قابل للاحتكاك بالأرضية.
- يتوفر في السيارة خاصية المفتاح الذكي، فيمكن الدخول من غير استخدام المفاتيح
- وتوفر خاصية الدخول بضغطة زر ويوجد بها ثلاث وضعيات خاصة بالقيادة.
- يقل وزن السيارة بحوالي 200 كيلو جرام عن وزن السيارة في الفئة السابقة فيبلغ وزنها حوالي 2.619 كيلو جرام.
- يوجدبالسيارة أكثر من مخرجUSB و أكثر من مدخل AUX،بالإضافة إلي أنها توفر نظام تكييف يتصل بنظام نانو EX.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان احصل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالقسيط…ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات مميزات عاليه اوعي يفوتك العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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