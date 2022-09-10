الان احصل على سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالقسيط…ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات مميزات عاليه اوعي يفوتك العرض

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عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات مميزات عاليه، أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط على ثمن سيارة تويوتا لاند كروزر 2022،حيث تعتبر سيارات اللاندكروزر من السيارات التي تعرف بأنها لأصحاب الفئات الغنية؛ وذلك لأنها تتميز بالفخامة وسعر السيارة مرتفع جدًا ولكنها تستحق هذا السعر بسبب مميزاتها، وبالتالي سهلت شركة عبد اللطيف جميل على المشترين من الفئة المتوسطة الحصول علي السيارة عن طريق تخفيف حمل السعر عن طريق إطالة فترة سداد الأقساط حتى وصلت إلى خمس سنوات وهي فترة طويلة ومناسبة حتى يتم سداد المبلغ.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تتوفر سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة بكافة الفئات والألوان في سوق المملكة العربية السعودية

بسعر يبدأ من 226 ألف و400 ريال سعودي،تبلغ قيمة القسط الشهري من سعر السيارة ب 868 ريال سعودي

وأول دفعة من سداد الأقساط هي 192 ألف و509 ريال سعودي

بينما تبلغ قيمة القسط الأخير من سعر السيارة 104 ألف و144 ريال سعودي

ويقوم العميل بسداد الأقساط على دفعات على مدار خمس سنوات بالإضافة إلي ضمان سنتين على السيارة.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالعديد من المميزات والتي منها الآتي:-