نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الأحلام.. سيارة هيونداي أكسنت 2023 بالشكل الجديد في السعودية ومصر بأسعار ومواصفات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي أكسنت 2023، تعلن شركة غبور أوتو عن مواصفات سيارة هيواندي أكسنت RB موديل 2023 وأسعارها، والتي تتوفر ب5 فئات، ارضاءاً لرغبات محبي علامة هيونداي، يصل طول سيارة هيواندي أكسنت RB الجديدة 4370 ملليمتر، بينما العرض 1705 ملليمتر، والارتفاع يصل إلى 1455 ملليمتر، كما تبلغ سعة الشنطة الخلفية حوالي 389 لتراً. مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023 تستمد السيارة قوة تحركها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بما يعادل 125 حصان، ذي عزم أقصى للدوران تصل إلى 156 نيوتن/متر.

تكون السيارة مدعمة بالوسائد الهوائية، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق، إلى جانب تثبيت السرعة، مع وجود نظام يمنع تشغيل المحرك، تفادياً لسرقة السيارة. الكماليات والرفاهيات في سيارة هيونداي أكسنت إن هيونداي أكسنت موديل 2023 مدعمة بمصابيح ضباب أمامية، ومقابض داخلية مطلية بمادة الكروم، علاوةً على احتوائها على مرايات جانبية تعمل بالكهرباء، ومكيف هواء يدوي، مع إمكانية التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات حسب الرغبة.

كما يحتوي هذا الطراز من السيارة على مسند يد أمامي، وزجاج فاميه خلفي، إلى جانب ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

واستكمالاً للكماليات التي تحتوي عليها السيارة، فهي تحتوي على 4 مكبرات صوتية، والراديو، فضلاً عن مشغل الصوت AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

بينما تحتوي السيارة من الفئة الثانية على نفس المواصفات والكماليات، علاوةً على فتحة سقف، وشاشة وسائط يبلغ حجمها حوالي 7 بوصة.

أما عن الفئة الثالثة لسيارة هيونداي أكسنت RB فإنها مدعمة بنفس التجهيزات السابقة، مع وجود جهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت للسرعة.

بينما تحتوي السيارة على مصابيح أمامية مصنوعة من مادة الهالوجين للفئات الأقل، بينما تكون ليد للفئات الأعلي. أسعار سيارة هيونداي أكسنت RB في السوق المصري بكافة فئاتها: الفئة الأولى من السيارة تقدر بحوالي 310 ألف جنيهاً مصرياً.

الفئة الثانية تقدر بحوالي 320 ألف جنيهاً مصرياً.

الفئة الثالثة تقدر بحوالي 330 ألف جنيهاً مصرياً.

الفئة الرابعة تقدر بحوالي 340 ألف جنيهاً مصرياً.

بينما يصل الفئة الخامسة من السيارة تقدر بحوالي 350 ألف جنيهاً مصرياً.

بينما قد يصل سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2023 في المملكة العربية السعودية 78.125 الف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة الأحلام.. سيارة هيونداي أكسنت 2023 بالشكل الجديد في السعودية ومصر بأسعار ومواصفات ليس لها مثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.