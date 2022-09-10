نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة الروسية الخارقة سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 تسيطر على أسواق ومعارض السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت شركة أفتوفاز الروسية بإطلاق سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ Lada niva وتم إطلاق اسم لادا برونتو عليها، وهي سيارة جذابة جدا لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعرها ومواصفاتها الجذابة حيث تأتي بدفع رباعي للعجلات ولذلك هي جذابة للكثير من الشباب وأيضا نظرا لشكلها الجذاب للغاية وفخامتها المميزة التي لن تجدها في أي سيارة أخرى من ذلك الطراز المميز، ولذلك حرصنا على عرض مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا من خلال موقعنا.

مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ Lada niva

تتميز سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 بالعديد من المميزات والامكانيات التي تعمل على جذب الشباب وهي:

تأتي السيارة بموتور أول تبلغ سعته ١٦٠٠ سي سي ويعمل بقوة ١١٤ حصان.

تأتي السيارة بموتور ثاني سعته ٢٠٠٠ سي سي ويعمل بقوة قدرها ١٦٨ حصان.

يحتوي الموتور الأول على فتيس يدوي ويحتوي الموتور الثاني على فتيس أوتوماتيكي ويحتوي الفتيس على ٦ نقلات مختلفين.

تتميز السيارة بعجلات مصنوعة من مادة بلاستيكية لا يمكن كسرها.

يبلغ مقاس جنوط سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ ١٥ بوصة.

تحتوي السيارة على منافذ USB ومخارج AUX.

تأتي الفرامل من النوع ABS وهي مانعة للانزلاق وتعمل بواسطة الحقن الإلكتروني.

يوجد في السيارة خاصية البلوتوث وواي فاي للاتصال وهناك نقطة لاسلكية لشحن الهواتف الذكية.

تدعم السيارة خاصية ابل كار بلاي وخاصية أندرويد أوتو.

مزايا سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ Lada niva

تحتوي السيارة على مقاعد كبيرة تجعل الركاب يشعرون براحة كبيرة وتعمل على تدفئتهم ويوجد بها إضاءة في السقف.

توجد السيارة في العديد من الأسواق المتنوعة مثل سوف أمريكا وسوف روسيا.

تعمل سيارة لادا نيفا بتقنية الدفع الرباعي وذلك لجميع العجلات.

تحتوي السيارة على مكيف هواء يعمل بكفاءة مرتفعة للغاية ويتميز بوجود تحكم في درجة الحرارة والتهوية الخاصة بالسيارة.

أسعار سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ في السوق العالمية والمحلية للسيارات