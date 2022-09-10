بأسعار رخيصة اشتري سيارات هونداي مستعملة بالسعودية

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عمر شويل - جدة السيارات هيونداي سوناتا من إنتاج شركة هيونداي الكورية وقد تم تصنيعها وطرح الجيل الأول منها في العام 1985 ميلاديا وهي من فئة السيارات متوسطة الحجم وتباع في أسواق السيارات المستعملة بالسعودية بأسعار مناسبة ومتاحة بنظام التقسيط أيضا. سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع للبيع بأقل قسط شهري سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2018 مستعملة في مدينة الدمام.

تباع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة بسعر 25000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بالتقسيط بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 300 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك

عداد الممشى في السيارة هيونداي سوناتا بلغ 88000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

نوافذ السيارة هيونداي سوناتا الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

نظام الصوت في السيارة يحتوي على بلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ونظام التحكم في الطارة.

وسائل الراحة والرفاهية في السيارة تشتمل على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ومرايات كهرباء وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

وسائل الأمان بها حساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.

الكماليات الأخرى في السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وإنذار ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594048411 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594048411. للبيع سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2012 مستعملة متوفر للبيع سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 20000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي سوناتا بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي سوناتا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة هيونداي سوناتا بلغ 118000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بلون خارجي أحمر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

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