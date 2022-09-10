نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في الكويت تبدأ من 240 دينار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في الكويت, تتوفر بأسعار متفاوتة لتناسب جميع الراغبين في شراء سيارة الأحلام في ظل إرتفاع الأسعار العالمية، بالاضافة إلى توافر بسوق المستعمل بالكويت جميع الموديلات والفئات بحالة جيدة جاهزة للإستخدام في الحال. سيارة للتنازل نيسان التيما 2005 السيارة تعرض للبيع مقابل 270 دينار على أن يكون الدفع كاش وهى بمدينة الفروانية حي جليب شيوخ مع المالك الأول تمتاز بأنها مواصفات خليجية الصنع.

نوع ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك, تعمل بالبنزين.

الدهان الخارجي كما هو بدون رش وهو بالون الفضي.

الهيكل ممتاز بجون حوادث.

التأمين على السيارة إلزامي.

سجلت المسافة المقطوعة في عداد الممشى بالكيلو مترات 10000.

مكيف السيارة يعمل وبحالة جيدة. سيارة للتنازل بالكويت نيسان التيما 2011 السيارة معروضة للبيع بمدينة الفروانية مقابل 1,200 دينار كويتي وهى ذات مواصفات خليجية الصنع.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك.

تعمل السبارة بالبنزين.

تم إعادة دهان السيارة جزئياً وهى الان ذات لون ذهبي.

يشترط المالك أن الدفع يكون كاش.

متوفر بها مرايا كهربائية.

التأمين عليها إلزامي، كما يشترط البائع الفحص الشامل للسيارة قبل البيع. سيارة نيسان مكسيما 2003 للبيع متواجدة السيارة في الفروانية وهى مستعملة وبحالة جيدة مازالت تتمتع بالدهان الأصلي وبهيكل بحالة جيدة.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك وتعمل بالبنزين.

سجل ممشى السيارة نيسان 200000 كيلو متر من سنة الإصدار وحتى الآن.

أكد البائع على أن التأمين إلزامي.

الدهان الخارجي للسيارة لونه ذهبي.

التنازل عن السيارة يكون مقابل 350 دينار والدفع كاش. سيارة ميتسوبيشي لانسر 2004 مستعملة للبيع تتمتع السبارة لانسر 2004 بكونها مستعملة ولاكن بحالة جيدة توجد بالفروانية يرغب البائع في التنازل عنها مقابل 300 دينار كاش. كما أفصح بالإعلان عن عدة مواصفات بالسيارة كما يلي:- السيارة ذات مواصفات خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيك وتعمل باستخدام البنزين.

المسافة التي قطعتها السيارة تصل إلى 200000 كيلو متر.

السيارة غير مؤمنة.

الدهان الخارجي للسيارة ذات لون أزرق. سيارة دايهاتسو تيريوس 2001 مستعملة للبيع للتنازل سيارة دايهاتسو فئة تيريوس سنة الصنع 2001 بمواصفات يابانية وناقل حركة أوتوماتيك بجانب أن نوعة الوقود المستخدم في السيارة تيريوس هو البنزين وهى ذات لون أبيض. مواصفات السيارة دايهاتسو حسب ما ذكر من المالك:- أولاً السيارة متوفر بها مرايا كهربائية ومكيف يعمل وبحالة ممتازة.

أًعيد دهان السبارة كلياً.

حالة الهيكل جيد لا يوجد سوأ عيوب بسيطة في البودي.

التأمين على السيارة إلزامي.

المبالغ المطلوب مقابل التنازل على السبارة 270 دينار والدفع يكون كاش ولا يوجد نية للتقسيط. سيارة نيسان مكسيما 1998 مستعملة للبيع تتواجد السيارة نيسان مكسيما في الفروانية بحي الأندلس بحوزت المالك الأول، السيارة ذات مواصفات يابانية الصنع ومزودة بناقل حركة نوعه أوتوماتيك وأيضاً نوع الوقود المستخدم هو البنزين.

المزايا الإضافية المتوفرة بالسيارة متعددة منها مرايا كهربائية, شاشة لمس, مكيف بحالة جيدة, أضوية زينون, كما أن نظام الصوت بها بلوتوث.

السيارة سارية مسافة تصل إلى 40000 كيلو متر.

الدهان الخارجي للسيارة أُعيد كلياً.

الهيكل بحالة جيدة فقط يوجد عيوب بسيطة في البودي.

التأمين علي السيارة إلزامي.

يعرضها المالك للبيع مقابل 240 دينار ويشترط الدفع كاش.

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