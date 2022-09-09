سيارة عائلية صينية رخيصة بتصميم أوربي جيلي أوكافانجو الجديدة

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عمر شويل - جدة سيارة عائلية صينية رخيصة بتصميم أروبي جيلي أوكافانجو الجديدة، أصبحت سيارة جيلي أوكافانجو متوفرة في صالات السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من أفضل أنواع السيارات العائلية والأكثر أمانا، حيث أن تلك الماركة من السيارات تتمتع بنظام أمان عالي جدا بالإضافة إلي مساحات كبيرة للتخزين، فإن سيارة جيلي أوكافانجو تتكون من 7 مقاعد أثنين في الأمام وخمس مقاعد خلفية، كما أن مساحات المقاعد الخلفية مريحة جدا، بالإضافة إلي مرونة المقاعد في الحركة لسهولة الركوب في السيارة، فتلك السيارة تعتبر فريدة من نوعها كما أنها بتصميم لا يعوض بالإضافة إلي سعرها الرخيص، حيث أن هناك سيارات أخري عائلية ولكن ليس بنفس التصميم وبأسعار مرتفعة، يجب علي جميع المهتمين بالسيارات العائلية في المملكة تابعة موقعنا للاطلاع علي كل جديد.

مميزات سيارة عائلية صينية رخيصة بتصميم أروبي

إن سيارة جيلي أوكافانجو الجديدة تعتبر من أفضل السيارات العائلية في المملكة، حيث أن سيارة جيلي أوكافانجو تكون صينية لكنها بتصميم أروبي جذاب جدا، بالإضافة أنها متوفرة بالعديد من الألوان المحببة لدي العديد من المواطنين، فإن مميزات مواصفات جيلي أوكافانجو تكون كالتالي:

محرك السيارة عالي جدا في الكفاءة فهو يكون محرك توربو 3 سي سي بسعة 1.5 لتر.

قوة الأحصنة تكون 130 حصان أما عزم دوران الموتور 255 نيوتن وأقصي قيمة 300 نيوتن، أما السرعة القصوى 190 كم / ساعة .

سعة خزان الوقود في السيارة تصل إلي 60 لتر، ومعدل الاستهلاك لكل 100 كم يكون 16.6 لتر.

بها ناقل حركة يحتوي علي 7 سرعات.

تحتوي علي نظام تكييف عالي بالإضافة إلي ضاغط مكيف لتوفير الوقود.

يوجد في المركبة فتحة سقف بانوراما ولوحة عدادات ومرايا كية متعددة الاتجاهات كما يتوفر في المركبة كاميرات.

أسعار فئات سيارات جيلي أوكافانجو الجديدة العائلية

إن جميع فئات سيارات أوكافانجو تحتوي علي نفس المواصفات، سواء في التصميم الخارجي أو الداخلي بالإضافة إلي وجود نام تحكم عند هبوط المنحدرات وأيضا فيها ثبات إلكتروني، إن الأسعار تكون كالتالي: