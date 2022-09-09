نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السكة وصل.. مواصفات ومميزات وعيوب سيارة شيفروليه الجديدة وأسعارها بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة شيفروليه الجديدة من السيارات التي أحدث رواجًا كبيرًا وبالتالي بدء الجميع في التساؤل عن مواصفات وأسعار تلك السيارة فتعد سيارة شيفروليه كابتيفا من السيارات ذات الخصائص المميزة ومن خلال مقالنا التالي سنتحدث بوضوح تام عن مواصفات سيارة شيفروليه الجديدة.

مواصفات سيارة شيفروليه الجديدة

تتمتع سيارة شيفروليه الجديدة بالكثير من المواصفات التي من بينها:

المحرك

زودت سيارة شيفروليه كابيتفا بمحرك 4 سلندر تربو مع سعة 1500 سي سي مع قو حصان 148 بالإضافة لعزم 255 نيوتن كما أنه متصل بناقل حركة أوتوماتيكي وتستهل السيارة ما يصل إلى 8.4 لتر من الوقود وذلك لكل 100 كيلو متر.

أبعاد السيارة من الخارج

توفرت سيارة كابيتفا بطول 4650 مم مع عرض 1830 مم إما بالنسبة للارتفاع فيكون 1760 مم مع قاعدة عجلات بطول 2750 مم مع أن الفئة السابعة قد تم تزويدها بعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

أنظمة الأمان والسلامة

توفر السيارة إلى كافة مستخدميها نظام الأمان والسلامة فتحتوي السيارة على أربعة وسائد هوائية كما تشتمل على نظام الفرامل المساعد كنظام الفرامل المانعة للانغلاق كما تحتوي السيارة على برنامج توزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني الخاص بالفرامل بالإضافة إلى نظام المساعدات بالمرتفعات كما تحتوي السيارة على كاميرا خلفية مع نظام مراقبة ضغط الهواء.

تجهيزات السيارة المتعددة

لقد تم تزويد السيار بعجلة قيادة توفر الكثير من المهام بالإضافة إلى المقاعد المصنوعة من الجلد كما تحتوي السيارة على مثبت سرعة مع فتحة سقف كهربائية كما تحتوي السيارة على مقابض مصنوعة من الكروم كما يمكن أن يتم تشغيل وغلق السيارة دون استخدام المفتاح كما تحتوي السيارة على حساسات أمامية من اجل الركن بالإضافة إلى مرايا كهربائية مع نظام عرض ضغط الإطارات ومن مميزات مقعد السائق أنه كهربائي كما يعمل في ستة اتجاهات مع شاشة ترفيه يصل قياسها إلى 8 بوصة بالإضافة إلى خاصية التوصيل اللاسلكي بالإضافة إلى البلوتوث.

سعر السيارة بالجنيه المصري

تتوفر سيارة شيفروليه كابتيفا المكونة من سبعة مقاعد بسعر 480 ألف جنيه مصري.