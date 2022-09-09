نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كامري للبيع في السعودية بأسعار منخفضة سيارات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات كامري للبيع في السعودية بأسعار منخفضة استعمال شخصي الهيكل الخارجي للسيارة بحالة جيدة جدا، يهتم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية باستقطاب فئة معينة من محبي شراء السيارات التي تلبي حاجتهم من شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، وسنوفر لكم أبرز أنواع السيارات كامري المستعملة المعروضة للبيع في المملكة من خلال مواقع مختلفة لعرض السيارات كامري وغيرها من المستعمل بسوق السيارات.

سيارات كامري للبيع في السعودية

سيارة مستعملة كامري موديل 2010 بحالة جيدة الهيكل الخارجي للسيارة وكالة، سيارة بيضاء اللون، ناقل حركة اوتوماتيك القير جيد العمل، صالون السيارة من الداخل باللون الرمادي، مقاعد السيارة من القماش مغطاه بكسوة جيدة جداً ومريحة، تتواجد السيارة للبيع في مدينة الدمام بالمملكة، لم تتعرض للحوادث الإصلاح بسبب الاستخدام، وقود محرك السيارة كامري 2010 باستخدام البنزين.

مواصفات السيارة كامري 2010 مستعملة

ناقل حركة السيارة اوتوماتيك هيدرولينك. السيارة تويوتا كامري بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. نوع الدفع أو الجر لعجلات السيارة أمامي قيادة. محرك قوي بقوة 4 سيلندر. عجلات السيارة بجنوط من الالمونيوم. سعر السيارة تويوتا كامري 2010 مستعمل بسعر 23 ألف ريال سعودي.

سيارة كامري من تويوتا 2015 مستعملة

كامري سيارة مستعملة موديل 2015 فل كامل من نوعية Glx، مفتاح قفل مركزي، ناقل حركة السيارة اوتوماتيك قير بحالة جيدة، محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين سيارة اعتمادية، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 140 ألف كيلو متر.

سيارة كامري 2015 بيضاء اللون الهيكل الخارجي. السيارة بها فتحة سقف مثبت سرعة. كما أن السيارة بها تخشيب داخلي تحكم في المقود. مراتب من المخمل المقاعد مصنوعة من القماش والجلد. كشافات السيارة المصابيح كشافات. تحتوي السيارة على شاشة عداد الممشى ولقراءة معلومات السيارة. جنوط عجلات السيارة من الالمونيوم. سيارة كامري 2015 مستعملة بسعر 20 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2012 بسعر 8000 ريال سعودي

كامري سيارة مستعملة موديل 2012 بحالة جيدة، معروضة للبيع كاش بسعر 8000 ريال سعودي وفي حالة بيع السيارة بالتقسيط بسعر 10 آلاف ريال سعودي، حالة السيارة كامري مستعملة بناقل حركة اوتوماتيك قير بحالة جيدة، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.