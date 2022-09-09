نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر رخيص ومناسب اشتري سيارات تويوتا بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا يأتي إليها الأشخاص من جميع المدن في المملكة العربية السعودية، لأنها مشهورة بإمكانياتها العديد والرائعة، التي تجعل الجميع يرغب في قيادتها، مثل النظام الخاص بالتحكم في الطارة وغيره، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن سيارات تويوتا. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية خالي من أي مشاكل، وجنوط قوية.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية لونها أبيض نفس لون السيارة من الخارج.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة أربعة آلاف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٤,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590341626,+966590341626. للبيع سيارة تويوتا برادو ٢٠٠٥ مستعملة سيارة تويوتا برادو ٢٠٠٥ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من قماش لونه بيج، وجنوط قوية.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أبيض نفس لون السيارة من الخارج ونوافذ زجاجية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٥١٠,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

تعرض سيارة تويوتا برادو 2005 للبيع بسعر 20,000 ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582828321,+966582828321. سيارة تويوتا برادو 2018 مستعملة للبيع سيارة تويوتا برادو 2018 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول وفتحة سقف، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء، ونظام ذكي خاص بركن السيارة.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت ونظام تحكم خاص بالطارة، وبلوتوث ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي، ومشغل أسطوانات، ونظام ايموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 93,000كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا برادو 2018 للبيع بسعر 24,000 ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 592441359,+96692441359.

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