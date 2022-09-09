نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة في السعودية من 6000 إلى 10000 ريال أرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة في السعودية بموديلات حديثة وبمزايا تجعل تلك السيارات مطلوبة بكثرة، حيث يوجد عدد من السيارات المعروضة للبيع بأسعار مخفضة سيارات تويوتا، هيونداي، كيا، شيفروليه، وغيرها من السيارات القوية الاعتمادية الموفرة للوقود واقتصادية ولا تتعرض تلك السيارات إلى الكثير من التصليحات، ويمكنك تواصل مع مالك السيارة المعروضة للبيع عن طريق رقم الجوال سواء كان بائع منفرد أو السيارة معروضة في معارض السيارات المختلفة في السعودية فتابعوا معنا مواصفات وأسعار السيارات المستعملة الرخيصة.

سيارات رخيصة مستعملة في السعودية

سيارة كورولا مستعملة موديل 2003 سيارة بيضاء اللون، الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز، على الرغم من أن موديل السيارة من عام 2003 ولكنها بحالة جيدة، حيث أن السيارة كورولا شد بلد، كافة أغراض السيارة من الوكالة متواجدة، كما يوجد مفاتيح الوكالة مع ريموت كنترول، زجاج السيارة بلد يدوي الحركة.

محركات السيارة على الشرط بحالة جيدة. مواصفات السيارة كراسي من الجلد بحالة جيدة. كراسي مدفأة، المقاعد باللون الفضي جلد. السيارة من الصدام للصدام هيكل بدون خدوش. تتواجد السيارة تويوتا كورولا في الدمام بالربيع. سعر السيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة 6000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة رخيصة تويوتا كامري موديل 2015

مواصفات السيارة الإقليمية المعروضة للبيع خليجية. تويوتا كامري من السيارات سيدان. الهيكل الخارجي للسيارة وكالة بيضاء. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك القير بعدد 4 سرعات. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.

تحتوي السيارة على فتحة سقف اوتوماتيك. تحتوي السيارة على مكيف هواء بارد يدوي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 20 ألف كيلو متر. تحتوي السيارة على حساسات اصطفاف. سعر السيارة تويوتا كامري 2015 بسعر 20 ألف ريال سعودي. زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك.

سيارة كامري موديل 2006 مستعملة للبيع

مواصفات السيارة تويوتا كامري بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك قير بعدد 4 سرعات، تأتي السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي قوية وموفرة من استهلاك الوقود، الهيكل الخارجي للسيارة ممتاز بدون حوادث باللون الفضي، دهان السيارة الأصلي تم عمل له بعض الرشوش التجميلية.