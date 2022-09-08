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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لدواعي السفر والتقبيل بأقساط مريحة من غير رسوم، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سنتافي نص فل 2021 مستعملة طالع عدادها 55000 كم، محرك 4 اسطوانات حجمه 2500CC بقدرة 180 حصان والجير أوتوماتيك، السيارة استخدام مهندس من جنسية أوربية والتنازل لظروف السفر إلى بلده. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، ليد، بلوتوث، أوامر صوتية، جنوط 19 إنش، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، مقاعد جلدية، اطارات فاخرة، دخول ريموت، تشغيل بصمة، تحذير في المناطق العمياء، نظام ترفيه خلفي، تحكم مقود، فرامل مانعة للانغلاق، نظام مساعدة في صعود المرتفعات، تحذير مغادرة المسار، مكيف متعدد المناطق، 10 مكبرات الصوت، بانوراما، تحكم في الانزلاق والثبات، تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة للتنازل بغرض السفر بدون مقابل عن طريق البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 2209 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط ومتبقي سداد 43 قسط + دفعة أخيرة 39 ألف ريال مع إمكانية التكييش بمبلغ 117 ألف وخمسمائة ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لدواعي السفر

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا راش الاقتصادية العائلية 2022 بحالة مستعملة طالع عدادها 15000 كم، محرك 4 اسطوانات حجمه 1500CC بقدرة 103 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية، إنارات ليد، جنوط 17 إنش، نظام تثبيت سرعة ذكي، إمكانية الدخول الذكي، إمكانية التشغيل عن طريق الزر، قفل مركزي، تحكم مقود، مكابح ABS مانعة للانغلاق، حساس كفرات، عدد 5 وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل عن طريق شركة عبد اللطيف جميل، تم سداد إجمالي أقساط بقيمة 10 آلاف ريال والمبلغ المتبقي للتملُك 60 ألف ريال.

تتوفر للتنازل بالرياض سيارة فورد موستنج 2021 مستعملة طالع عدادها 21000 كم، ماكينة 8 سلندر حجمها 5000CC والجير أوتو عشر سرعات. تتميز بحساسات ركن + حساسات تنبيه خلفية، مثبت سرعة، ليد نهاري، نقاط عمياء، كاميرا خلفية، شاشة تدعم ابل كار بلاي، إمكانية تغيير وضعيات القيادة أوتوماتيكياً، بلوتوث، تشغيل عن بعد، أنوار زينون، تحكم مقود في الأوامر الصوتية وغيرها من المواصفات المعروفة. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف الزواج والتقبيل من خلال لدي البنك السعودي الفرنسي بقسط شهري 3055 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 اقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة تملُك قيمتها 87 ألف ريال مع العلم أنه تم سداد دفعة أولى بقيمة 13 ألف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية

تتوفر للتنازل لظروف السفر سيارة هيونداي كونا 2022 مستعملة بأكياس الوكالة طالع عدادها 6 آلاف كم فقط، محرك 4 اسطوانات حجمه 2000CC بقدرة 149 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية وامامية، تحكم مقود، تشغيل السيارة عن بعد، دخول ذكي، أوامر صوتية، اتصال بالبلوتوث، كاميرا خلفية، ليد، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، 6 مكبرات الصوت، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، 6 وسائد هوائيه، شاحن لاسلكي، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل. السيارة للتقبيل لدواعي السفر بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1266 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 اقساط ومتبقي سداد 55 قسط.