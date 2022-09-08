- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر على 5سنوات باحدث موديل واقوى مواصفات باسعار جبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022 ، الشركة اليابانية تويوتا تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، كما أنها كشفت سابقاً عن إطلاقها لأحدث سياراتها وهي سيارة تويوتا كورولا في نهاية عام 2021 في سوق السيارات بدول الخليج والسوق السعودي تحديداً.
وقد أعلنت شركة معارض عبد اللطيف جميل عن مجموعة من أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بالمملكة العربية السعودية وتأتي السيارة بأفضل المواصفات والإمكانيات الحديثة التي جعلتها من أفضل السيارات في سوق السيارات السعودي.
اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022
لقد منحت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط سيارة على سيارة تويوتا كورولا 2022 يتم السداد على 60 شهر بما يعني 5 سنوات، وتصل قيمة الأقساط الشهرية بنحو 700 ريال سعودي وتصل قيمة الدفعة الأولى 42.245 ريال سعودي بينما أن الدفعة الأخيرة وهي دفعة التمليك 36.468 ريال سعودي.
النسبة السنوي للسيارة تبلغ 18% ومصاريف الإصدار 460 ريال والضريبة المضافة 13.845 ريال وأن يكون السعر الإجمالي للسيارة 126.133 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
السيارة تمتلك الكثير من المواصفات المتنوعة والمميزة جداً حتى تصبح حلم على أرض الواقع التي سوف نقدمها إليكم عبر النقاط التالية:
- السيارة تعمل بخيارين المحرك الأول يكون متوفر بـ 3 أسطوانات تصل سعة 1.5 لتر ويولد قوة 119 حصان وتصبح متوفرة بدفع الأمامي للعجلات ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.
- بينما المحرك الثاني مكون من 4 أسطوانات بسعة 2 لتر ينتج قوة 168 حصان ومتوفرة بدفع أمامي للعجلات وناقل حركة أتوماتيك.
- السيارة تستهلك من الوقود 19.6 كم/ لتر، كما أنها مزودة بخصائص الأمان والسلامة التي قد تم تصميمها لتعطي السائق ثقة كبيرة للقيادة على كافة الطرقات.
- السيارة تحتوي على مقاعد مريحة جداً للسائق والركاب وبها تحذير خاص بمغادرة المسار وبها الكاميرا للرؤية الخلفية.
- تدعم السيارة أنظمة الحماية من السرقة ووجود مثبيت السرعة التكيفي.
- وهي مزودة بمصابيح أمامية أتوماتيك بشعاع عالي وتصميم السيارة الخارجي وله تفاصيل بسيطة راقية تكون مزودة بشبك أمامي وبالأسفل.
- كذلك بها مرايا جانبية كهربائية وكشافات ضباب بشكل حرف i.
- السيارة تكون مزودة بعجلات بقياس 15 أو 16 أو 17 بوصة ويوجد بها مصابيح نهارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر على 5سنوات باحدث موديل واقوى مواصفات باسعار جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.