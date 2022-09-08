نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر على 5سنوات باحدث موديل واقوى مواصفات باسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022 ، الشركة اليابانية تويوتا تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة السيارات، كما أنها كشفت سابقاً عن إطلاقها لأحدث سياراتها وهي سيارة تويوتا كورولا في نهاية عام 2021 في سوق السيارات بدول الخليج والسوق السعودي تحديداً.

وقد أعلنت شركة معارض عبد اللطيف جميل عن مجموعة من أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بالمملكة العربية السعودية وتأتي السيارة بأفضل المواصفات والإمكانيات الحديثة التي جعلتها من أفضل السيارات في سوق السيارات السعودي.

اقوى عرض تقسيط بـ 700 ريال تويوتا كورولا 2022

لقد منحت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط سيارة على سيارة تويوتا كورولا 2022 يتم السداد على 60 شهر بما يعني 5 سنوات، وتصل قيمة الأقساط الشهرية بنحو 700 ريال سعودي وتصل قيمة الدفعة الأولى 42.245 ريال سعودي بينما أن الدفعة الأخيرة وهي دفعة التمليك 36.468 ريال سعودي.

النسبة السنوي للسيارة تبلغ 18% ومصاريف الإصدار 460 ريال والضريبة المضافة 13.845 ريال وأن يكون السعر الإجمالي للسيارة 126.133 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

السيارة تمتلك الكثير من المواصفات المتنوعة والمميزة جداً حتى تصبح حلم على أرض الواقع التي سوف نقدمها إليكم عبر النقاط التالية: