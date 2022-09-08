نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي وتويوتا وكيا موديلات مستعملة مفاجأة وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات هيونداي هي وسيارات تويوتا وأيضا سيارات كيا من أكثر السيارات انتشارًا في المملكة العربية السعودية، لا سيما الثلاثة سيارات الآتي ذكرهم، كورولا والنترا وسيراتو، وهناك طلب كبير على هذه السيارات في سوق السيارات المستعملة في المملكة، ويعد المثلث المشار إليه من السيارات القوية هو مثلث قوي ويعدوا جميعهم من السيارات السيدان الموفرة في الوقود. هيونداي وتويوتا وكيا موديلات مستعملة مفاجأة وأسعار خيالية هناك سيارة هيونداي النترا موديل 2005، السيارة بقير اتوماتيكي، نوع وقود المحرك بنزين.

وفي الوقت نفسه حالة محرك السيارة والقير بحالة جيدة وبدون ملاحظات.

عضلات السيارات بحاجة إلى بعض التجديدات، ممشى السيارة 500 ألف كيلومتر.

استمارة سارية ومكيف السيارة لا يعمل بسبب تلف المكبس الخاص به.

كشافات السيارة الأمامية بحاجة إلى التلميع وبدون كسور وتلف.

كفرات السيارة بحالة إلى التغيير وسوم السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان سيارات النترا مستعملة موديل من 2011 إلى 2014 بحالات قوية لا يفوتك.

فرش السيارة الداخلي بحالة جيدة ويمكن الاعتماد عليه للاستفادة اليومية من السيارة.

بودي السيارة يحتوي آثار تكليح كبيرة من الشمس والسيارة بحاجة إلى الرش. كيا سيراتو بعد هيونداي بسعر رخيص وحالة جيدة في المملكة العربية السعودية هناك سيارة كيا سيراتو موديل 2013، قير السيارة اتوماتيكي، عداد السيارة 361 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على ملاحظات منها انفجار الإرباك إثر صدمة وتم تغيير الرفرفين والكبوت والصدام بالوكالة.

المطلوب في السيارة 19 ألف ريال قابلين للتفاوض للجادين، السيارة باللون الأبيض وحالة البودي بعد التصليح جيدة.

نشرنا قبل ذلك مقالة عن سيارات كيا سيراتو 2022 بأرخص الأقساط الشهرية لا يفوتك.

السيارة تحتوي على مرايا جانبية كهربائية بها غمرات نور.

الشبكة الأمامية ومصابيح السيارة بحالة جيدة وليست عليهم ملاحظات.

فرش السيارة الداخلي لا يحتاج إلى التجديد أو التعديل، كذلك حالة الكفرات والمحرك والقير، بدون ملاحظات. تويوتا كورولا بسعر جيد وموديل مفاجأة بهذا السعر الحالة التالية لسيارة تويوتا كورولا في الطايف السيارة موديل 2005.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 410 ألف كيلومتر.

وقود السيارة بنزين، مكينة السيارة والقير الخاصين بها بدون ملاحظات وحالة قوية.

سوم السيارة 13 ألف ريال سعودي وقابلة للنقاش مع المشتري الجاد.

ونشرنا قبل ذلك مقالة هام عن انخفاض سعر السيارة المفضلة لدى السعوديين كورولا كروس 2022.

السيارة باللون الأبيض وحالة الكشافات الأمامية جيدة وكذلك حالة البودي لكن الفرش الداخلي يحتاج إلى التجديد.

كفرات السيارة جديدة وسبب البيع الإقدام على شراء سيارة جديدة.

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