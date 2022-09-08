انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات تويوتا كورلا GR موديل 2022.. كله يوسع الطريق للوحش الجديد والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات تويوتا كورلا GR موديل 2022

رياض - احمد صلاح - أعلنت تويوتا الياباينية عن أسعار إصداراتها الجديدة من موديل، مبينة أبرز التفاصيل والمعلومات حول السيارات المترقبة، تعرف سلسلة كورلا بفوتها وجدراتها من بين سيارات تويوتا بشكل عام وسبق لنا وأن شاركنا لكم سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورلا 2013، واليوم سوف نستعرض لكم أهم مواصفات الإصدار الجديد تويوتا كورلا موديل 2022.

تصدر تويوتا إصدار GR على ثلاث فئات، تزودها جميعها بالمعدات والتجهيزات التي تتطلبها مهام القيادة ومتطلبات السوق، ليس ذلك فحسب بل إن تويوتا حاولت ومنذ أزمة كوفيد-19 أن تتخذ استراتيجية جديدة في التسعير، لتكون الأسعار مناسبةً أكثر من العملاء حول العالم.

• سعة المحرك: رباعي الأسطوانات لتر.

• القوة التي ينتجها المحرك: 300 حصان.

• نظام دفع أمامي.

• سرعة السيارة: 100 كم/سا.

• استهلاكها للوقود: 5.6 لتر لكلّ 100 كم/سا.

• سعة الصندوق: 550 لتر.

• وسائل السلامة، الحماية والأمان: موانع انزلاق، فرامل محسنة، وسادات هوائية.

• وسائل الرفاهية: شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشات ذكية بدقة عالية، مكيفات، حافظات حرارة وبرودة، أماكن لوضع الأكواب، فرش جلد.

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سعر سيارة تويوتا كورلا GR موديل 2022 في مصر

سعر سيارة تويوتا كورلا GR موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى: 36900 دولار.

الفئة الثانية: 43990 دولار.

الفئة الثالثة: 50990 دولار.