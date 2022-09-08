نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنبلة اليابانية.. تويوتا برادو 2023 بالمواصفات والاسعار في المملكة سيارة العام الجديد شياكة وفخامة متتوصفش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السيارة تويوتا برادو Toyota Prado 2023 أحدث إصدارات الشركة اليابانية تويوتا، وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تم طرحها مؤخرا في المملكة، تتمتع بشكلها الرياضي الأنيق، تنافس الكثيرين من الماركات الشهيرة بل تتفوق عليهم في السرعة والإمكانيات، كما يتناسب سعر السيارة مع الإمكانيات الموجودة بها والتي تمكن الراكب من خوض تجربة قيادة مثالية، وسوف نتعرف على أهم المواصفات والتجهيزات التي تحتوي عليها السيارة تويوتا برادو 2023.

مواصفات السيارة تويوتا برادو 2023

تعتمد السيارة تويوتا برادو موديل 2023 على محرك سعة 2.7 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 164 حصان، ويبلغ أقصى عزم دوران 246 نيوتن/متر، يقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما أنه من المتوقع صدور نسخة هجينة من السيارة برادو 2023 مع محرك هايبرد، ويتراوح سعته 2.5 لتر، أو 2.7 لتر، بالإضافة إلى محرك ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.8 لتر.

مميزات السيارة تويوتا برادو 2023

لقد سعى القائمون على تصميم ذلك الاصدار الجديد من تويوتا على جعلها الأمثل وفي مقدمة اختيار العملاء، ولقد تم تجهيز السيارة تويوتا برادو 2023 بأحدث أنظمة السلامة والأمان وتتمثل في:

7 وسائد هوائية.

إضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS.

كذلك تم تزويدها نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

هذا إلى جانب نظام التحكم بثبات السيارة VSC.

التحكم بالتماسك.

نظام الأمان ما قبل التصادم.

نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC.

مساعدة نزول المنحدرات DAC.

مثبت سرعة.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

هذا بالإضافة إلى أحدث وسائل الإعلام والترفيه وتتمثل في:

شاشة قياس 9 بوصة تدعم اتصال الواي فاي.

بلوتوث.

إضافة إلى شاشة عدادات.

شاشة متصلة بالكاميرا الخلفية.

مقاعد جلدية.

كما يتوافر مكيف هواء.

إطارات قياس 18 بوصة مما يمنح السيارة القوة والثبات على الطرق السريعة.

مستشعرات أمطار.

إضافة إلى إنذار لمنع السرقات.

أسعار الفئات المتاحة من السيارة تويوتا برادو 2023

أعلن عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا عن أسعار الفئات المتاحة من السيارة تويوتا برادو موديل 2023 وهي كالآتي: