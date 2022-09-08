نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ500 ريال امتلك سيارة هيونداى أكسنت 2023 أحدث موديل تقسيط على 5 سنوات سيارة عائلية مواصفاتها خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم عرض من أفضل عروض التقسيط الخاصة بالسيارات الجديدة وهي سيارة هيونداى أكسنت 2023م، حيث سبقت مجموعة عبد اللطيف جميل كل الشركات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية في عرض هيونداي أكسنت الموديل الخاص بالعام الجديد بعرض تقسيم مميز تمتد فترة سداده حتى خمس سنوات كاملة، وجاءت السيارة بحزمة من التقنيات ووسائل الحماية والأمان المتطورة وهذا ما سنقوم بمناقشته بالتفصيل خلال سطور مقالنا التالية. عرض تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة هيونداى أكسنت 2023 سعر بيع هيونداي أكسينت موديل 2023م هو 55 ألف و967 ريال سعودي.

قيمة القسط الذي يتم دفعه شهريًا من سعر السيارة يبلغ 500 ريال سعودي.

بينما قيمة الدفعة الأولى تبلغ 36 ألف و576 ريال سعودي والدفعة الأخيرة 22 ألف و526 ريال سعودي.

يتم سداد الأقساط المستحقة على مدار خمس سنوات (60 شهر) بمجرد أن يتم إمضاء عقد بيع وشراء السيارة. إمكانيات ومواصفات هيونداي أكسنت موديل 2023 تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته الحصانية تبلغ حوالي 125 حصان.

عزم دوران موتور السيارة يبلغ 156 نيوتن لكل متر وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

أبعاد السيارة من طول وعرض وارتفاع على الترتيب هي أربعة أمتر و370 مللي متر ومتر و705 مللي متر ومتر واحد و455 مللي متر.

حجم ومساحة حقيبة تخزين السيارة تبلغ 389 لتر ومقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 14 حتى 16 بوصة والمصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

السيارة مزودة بشبك أمامي عريض لونه أسود ومطلي بالكروم وتحتوي السيارة على فتحة من السقف بانورامية ولكن في الفئات الأعلى تجهيزًا فقط.

نظام تكييف الهواء متطور والزجاج يتم طيّه كهربيًا وشاشة عرض الوسائط تعمل باللمس وتتميز بأنها سريعة الاستجابة. عيوب هيونداي أكسنت موديل 2023 السيارة تهتز قليلًا عند السرعات العالية وليست بالثبات المطلوبة على العفشات والطرق الغير ممهدة.

تفتقر إلى الكثير من وسائل التكنولوجيا المتطورة ولكن بالنسبة إلى الكماليات وليس الأساسيات من حيث الأمان والحماية.

مقصورتها الداخلية أقل تطوّرًا من بعض السيارات المنافسة لها ووسائل أمان السيارة ضعيفة بعض الشيء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ500 ريال امتلك سيارة هيونداى أكسنت 2023 أحدث موديل تقسيط على 5 سنوات سيارة عائلية مواصفاتها خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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