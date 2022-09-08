نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لادا نيفا 2022 الوحش الروسي سيارة Lada niva العالمية بمواصفات وامكانيات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر اليوم كل ما يخلص السيارة الخارقة ذات الإمكانيات العالية والمستحقة لسعرها المقدمة به في جميع أسواق السيارات سواء المحلية أو العالمية وهي سيارة لادا نيفا 2022 المقدمة من شركة لادا الروسية والتي احتلت الأسواق بشكل خارق وتمتعت موثوقية عالية وكسرت حاجز الخوف من شراء العملاء لسيارات غير السيارات اليابانية والكورية، وسنوضح لكم بشكل مفّصل كل مواصفات السيارة وأبرز مميزاتها وأسعارها في السوق السعودية للسيارات الجديدة.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في السوق المحلية والعالمية

من المعروف أن سعر السيارة الواحدة قد يختلف باختلاف الدولة وسوق بيعها وكذلك باختلاف فئة السيارة نفسها وتتمثل أسعار السيارة في كل مما يلي:-

السيارة متوفرة في سوقها الأصل السوق الروسي بفئتين الفئة الأولى سعرها يبلغ 623 روبل روسي بينما فئتها الثانية سعرها 711 ألف روبل روسي.

بالنسبة إلى السوق الأميركي والمكتسح أغلب الأسواق فالسيارة متوفرة بجميع فئاتها بأسعار تترواح بين 8 آلاف و582 دولار أميركي إلى 9 آلاف و735 دولار أميركي.

وأخيرًا في السوق المحلي وهو سوق المملكة العربية السعودية فتتوفر السيارة بسعر يبدأ من حوالي 36 ألف و850 ريال سعودي.

مميزات لادا نيفا موديل 2022 وإمكانياتها

تم إصدار موديل لادا نيفا الأول في عام 1977م والذي حظى بشهرة كبيرة جدًا منذ وقت إصداره وحتى الآن وانتشر في دول مختلفة من بينها روسيا وبعض الدول في قارة أوروبا ولكن موديل 2022م الأكثر شهرة حاليًا بين الموديلات ويتمتع بالإمكانيات التالية:-