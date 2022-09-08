نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس وكورولا سيارات للتنازل من غير مقابل حالا كالجديد موديلات حديثة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت أحد المواقع المختصة ببيع وشراء السيارات سواء الحديثة أو المستعملة في المملكة العربية السعودية عن حزمة من أقوى وأفضل سيارات للتنازل في السعودية، حيث أن مالكي هذه السيارات يقوموا بالتفاوض مع البنوك حتى يعرضوا سياراتهم للتنازل للحصول على مبلغ مالي لسداد قروضهم المستحقة، كما أن السيارات يتم تقديمها بدون تنازل أي بدون أي دفعات أولية وبقسط شهري مريح وعلى فترة سداد مُرضية لكل الأطراف وهي فرصة رائعة للكثير من الأشخاص.

سيارات للتنازل في السعودية لعام 2022م

من السيارات المقدمة للتنازل على أحد مواقع الإنترنت الخاصة بعرض السيارات المستعملة للبيع كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2018 مستعملة

مواصفات السيارة:-

لون السيارة هو اللون الأبيض وهيكلها من الأمام عريض وشبك السيارة الأمامي غير عريض وهي متوفرة الآن في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية بسعر تنازل قيمته 42 ألف ريال سعودي والقسط الشهري يبدأ من 1.500 ريال سعودي والمسافة التي يمكن للسيارة أن تصل إليها تتراوح بين 70 ألف حتى 80 ألف كيلو متر ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0598838743.

2. سيارة تويوتا يارس 2017 مستعملة

مواصفات السيارة:-

السيارة تم إصدارها في عام 2017م في اليابان ولكنها متواجدة بحالة جيدة ولكن مستعملة في منطقة الدمام السعودية بسعر تنازل يبدأ من 25 ألف ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 1.015 ريال سعودي والمسافة التي يمكن للسيارة أن تصل إليها هي 200 ألف كيلو متر ويقترن موتور السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ولأي معلومات أخرى عليكم بالاتصال على رقم 0564811622.

3. سيارة تويوتا كورولا 2021 فل كامل

مواصفات السيارة:-

السيارة مقدمة للتنازل من قبّل مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية ولم يتم تحديد سعر بيع السيارة ولكنها متوفرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ولونها الخارجي هو اللون الرصاصي وهذا كل ما تم تزويدنا به.

4. سيارة بيجو 3008 GT 2022 مستعملة للتنازل

أما بالنسبة إلى هذه السيارة فلم يتم تحديد سعر بيع السيارة ولكن قيمة القسط الشهري يبدأ من 2500 ريال سعودي وهي متوفرة في مدينة جدة بحالة جيدة من الخارج والداخل.