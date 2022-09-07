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عمر شويل - جدة أسعار شيري أريزو 6 برو 2023 بجميع فئاتها في السعودية، بعد وصولها بعدة أسابيع إلى السوق السعودي انطلقت عروض جديدة على سيارة اريزو 6 برو الجديدة، حيث توفرت خصومات خاصة على سيارات شيري موديلات 2023 لدى شركة سنابل الحديثة للسيارات، وتضمنت العروض كافة الفئات الثلاث الجديدة من اريزو 6 برو وهي فئة كومفورت، فئة لاكجري بالاضافة إلى فئة فلاج شيب. نقدم لكم من خلال تقريرنا اليوم أبرز المواصفات المتوفرة في شيري أريزو 6 برو موديل 2023، كما نكشف لكم عن أسعار جميع فئاتها في السعودية لدى الوكيل.

أسعار فئات شيري أريزو 6 برو 2023

بلغ سعر سيارة شيري اريزو 6 برو الجديدة في نسختها الأولى كومفورت حوالي 62 ألف و330 ريال، الماكينة 4 اسطوانات تعمل بنظام الدفع الامامي حجمها 1500 سي سي وتولد قوة 145 حصان، أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيك من نوع CVT. وتتميز تلك الفئة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، شاشة ترفيه، جنوط 17 انش، مثبت سرعة، تشغيل ذكي، فتحة سقف، مقاعد جلد، سنتر لوك، مرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مكيف أوتوماتيك، أبل كار بلاي + أندرويد أوتو، تقنية دعم المكابح، تحذير في المناطق العمياء، عدد 2 وسائد هوائية.

وجاءت أريزو في نسختها الثانية فئة لاكجري ضمن عروض السيارات بشركة سنابل الحديثة للسيارات بسعر 69 ألف و690 ريال، وهي تتوفر بنفس المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي قوة 145 حصان، بينما تتفوق على فئة كومفورت من حيث المواصفات الداخلية والخارجية، فهي تحتوي على عدد 6 وسائد هوائيه، عدد 6 مكبرات للصوت، إمكانية التحكم الكهربائي بالمقاعد، كاميرا محيطية 360 درجة بدلا من الكاميرا الخلفية.

سعر اريزو 6 برو الجديدة في السعودية

كما بلغ سعر النسخة الأخيرة من شيري اريزو 6 برو 2023 فئة فلاجشيب 76 ألف و245 ريال، وتوفرت السيارة بهذا السعر داخل معارض شركة سنابل الحديثة للسيارات. أيضاً جاءت تلك الفئة بنفس المحرك الاقتصادي رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي قوة الأحصنة 145 حصان، ولكنها تتفوق عن الفئة السابقة الثانية فئة لاكجري في نوع الإضاءات، حيث تأتي فئة فلاج شيب بمصابيح بالكامل ليد بدلا من الإنارات الهالوجين المتواجدة في الفئتين السابقتين.