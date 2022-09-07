انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات BMW M2 2023.. هتلاقي صاروخ ارض جو ماشي على الأسفلت والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات BMW M2 2023

سعر ومواصفات BMW M2 2023

رياض - احمد صلاح - تستعد شركة BMW لإطلاق إصدارها الجديدمطلع العام المقبل، ومن المتوقّع أن تكون هذه السيارة واحدة من أقوى السيارات التي أنتجتها وقامت بتصنيعها BMW قط، فهي ستكون الإصدار الأخير من فئة M والتي تعمل محركاتها بنظام الاحتراق الداخلي، غالبًا سيتم “تدشين” السيارة في الحادي عشر من اكتوبر، لكن لن تطرح للبيع إلا في الربع الثاني من عام 2023ـ إليكم سعر ومواصفات BMW M2 2023.

إن ما تم إضافته من تعديلات وإضافات لهذا الإصدار هو حصيلة من التحسينات والاقتراحات من قبل خبراء وصناع السيارات، حيث حاولت الشركة تحسين كل ما يمكن تحسينه في إصدارات M السابقة.

سعر سيارة BMW M2 2023 في مصر

سعر BMW M2 في مصر

لم يحدد بعد سعر السيارة، لكنه من المتوقع أن يكون تقريبًا 60 الف دولار، وذلك لأنها مزودة بوسائل متطورة سواء من حيث تكنلوجيا القيادة أم من حيث معدات ولوازم الرفاهية والحماية، هذا ما عدى تصميمها العصري والتعديلات علة حجمها وشكلها الخارجي بما يتماشى مع التصميمات المعاصرة والحديثة، فقد اصبحت أصغر حجمًا بوزن اقل وسرعة أعلى مقارنة بالإصدار السابق.