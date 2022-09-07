نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسع للقنبلة الروسية .. لادا نيفا الوحش الروسي في السعودية اقوى سيارة للطرق الوعرة بمواصفات واسعار خيالية وجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنبلة الروسية وصلت البلاد.. لادا نيفا الوحش الروسي ، لقد أحدث سيارة لادا نيفا 2022 ضجة كبيرة جداً بكثير من أسواق السيارات العالمية وبالتحديد الأسواق السعودية، حيث أنها تعد واحدة من السيارات الروسية الحديثة التي تندرج ضمن سيارات الدفع الرباعي الفور باي فور.

كما زادت نسبة مبيعات السيارة بطريقة ملحوظة بالفترة الماضية ويمكن أن يكون السبب في هذا التصميم الأنيق لها حيث أنها تتمتع بمظهر غير مألوف وتندمج بلمسات تقنية وحرفية بارعة جداً.

القنبلة الروسية وصلت البلاد.. لادا نيفا الوحش الروسي

السيارة من أكثر أنواع السيارات الروسية التي انتشرت في كثير من الدول العربية والأجنبية ويعود الفضل في انتشارها وارتفاع مبيعاتها هو مواصفاتها التي لا يمكن أن تتقارن مع أي سيارة أخرى ومنها ما يلي:

تتميز السيارة بمحرك تبلغ سعة 1.7 لتر ويأتي بقوة تصل إلى 83 حصان وقوة عزم الدوران 128 نيوتن متر ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

وبالنسبة للتصميم الخارجي فهي تأتي بتصميم فريد ومميز بها هيكل معدني صلب يقدر على تحمل الصدمات.

بها عجلات بقياس 15 إنش وإضاءة بتقنية ليد وأقواس عجلات منحوتة.

تحتوي على كثير من أنظمة الأمان نظراً لاحتوائها على نظام الفرامل ومانع الانزلاق.

تكون من السيارات التي تتميز بخمس سرعات يمكن الاختيار بينهم.

بها فتحة سقف بانوراما وتعمل السيارة من خلال نظام الحقن الإلكتروني ومانع الانغلاق

عجلات السيارة تم صناعتها من البلاستيك الذي يكون غير قابل للكسر.

أما بالنسبة إلى أنظمة الترفيه فهي تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويدأوتو.

أيضاً تدعم الاتصال عبر الوايف اي والبلوتوث.

بها زر التشغيل دون مفتاح

وعجلة القيادة تكون متعددة الاستخدامات ويمكن أن يتم الرد على الهاتف من خلالها وكذلك التحكم بالوسائط.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

أطلقت الشركة الروسية سيارة لادا نيفا 2022 في روسيا بسعر يبدأ من 623 ألف روبل روسي وهذا السعر للفئة الأولى منها بينما يبدأ سعر الفئة الثانية من 711 ألف روبل روسي.

أما بالنسبة إلى سعر السيارة في السعودية فقد يبدأ سعرها في السعودية من 36.850 ريال سعودي، وسعرها في الولايات الأمريكية للفئة الأولى يبدأ من 8.582 دولار، وسعر الفئة الثانية يبدأ من 9.735 دولار.