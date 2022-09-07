نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي اكسنت النترا سوناتا مستعملة في السعودية من 7500 ريال وطالع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسنت النترا سوناتا مستعملة في السعودية من فئات هيونداي الغنية عن التعريف ومن أشهر الفئات التي يكثر عليها حركات البيع والشراء لكثرة الطلبات عليها، وبفضل محركاتها القوية وهيكلها الرياضى واعتماديتها في القيادة وتوفيرها في استهلاك الوقود أصبحت من السيارات المنافسة في السوق السعودي، نعرض سيارات هيونداي مستعملة بسعر رخيص تبدأ من 7500 ريال وأكثر مع المواصفات والمميزات وعداد الممشى والحال فيما يلي. اكسنت النترا سوناتا مستعملة هيونداي أكسنت موديل 2010 مستعملة تتميز سيارات هيونداي اكسنت بمحركاتها المتميزة حيث تسع محركها 1600 سي سي وتنتج قوة تربو 110 حصان وعزم دوران 148 نيوتن. متر، أما عن الناقل الحركة فهو أوتوماتيك له 4 أسطوانات و4 سرعات.

عداد الممشى المقطوع للسيارة 250 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة عرعر بمنطقة الخالدية.

حالة السيارة ممتازة لا تشكو من أي أعطال وبدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، نوافذ ومرايات كهربائية، أنظمة حماية، أنظمة ترفيهية.

السيارة لها أستمارة سارية النفعول وفحص دوري ساري.

سعر هيونداي اكسنت مستعملة في السعودية 8 ألاف ريال. هيوناي النترا موديل 2008 مستعملة سيارة سيدان تعمل بنظام الجر الأمامي، من أشهر فئات هيونداي وأكثرهم أنتشارا، تعمل على محرك سعته 1600 سي سي ونوع الناقل الحركي له يدوي رباعي الأسطوانات والسرعات، تنتج تربو 121 حصان وعزم 153 نيوتن. متر.

عداد الممشى المقطوع للسيارة 50 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الوزارات.

بحالة ممتازة من الداخل والخارج وبدون حوادث.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس بي، نظام مانع انغلاق الفرامل.

سعر هيونداي النترا مستعملة في السعودية 7500 ريال. هيونداي سوناتا موديل 2008 مستعملة سيارة سيدان من السيارات الرائدة من فئات هيونداي ويعمل محركها بكفاءة عالية حيث يسع من السعة الترية 2400 سي سي ويقدم قوة 162 حصان وعزماً 222 نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عداد الممشى المقطوع للسيارة 365 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الخبر بمنطقة الثقبة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب وتلف بسيط يحتاج إلى الأصلاح.

الدهان أصلي.

تحتوي على سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، 5 مقاعد من الجلد، راديو، بلوتوث، نظام مانع انغلاق الفرامل، توزيع إلكتروني للفرامل، نظام ملاحة، أنظمة ترفيهية.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة في السعودية 8500 ريال.

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