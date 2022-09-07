نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات وسعر مذهل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا فورتشنر 2023 بمواصفات ممتازة ووظائف عالية أعلنت شركة تويوتا التي تعمل في مجال سيارات الجوقة عن أهم مواصفات تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة التي حققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة الأخيرة، كما أطلقت الشركة فئتين من هذه السيارة أصدرت الشركة في عام الفئة الأولى في بداية عام 2005 واستمرت حتى عام 2015، أما بالنسبة للفئة الأخرى من السيارة فقد تم إطلاقها في عام 2015 وما زالت موجودة حتى الوقت الحاضر، وأجرت تويوتا العديد من التغييرات والتحسينات لتظهر لنا السيارة الجديدة بمظهرها الحالي والتي تجذب العديد من العملاء

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2023

تتميز السيارة بوجود العديد من المواصفات التي جعلتها تنافس العديد من ماركات السيارات الأخرى وجعلت الجميع يرغب في شرائها، وسنتعرف على كل هذه المواصفات في الآتي:

تتمتع السيارة بمظهر جريء يتناسب مع أذواق الأشخاص الذين يحبون التصاميم العدوانية.

تعتبر تويوتا من أهم السيارات العائلية لما تمتاز به من رحابة.

السيارة مرفوعة بحيث يمكنها السير على جميع الطرق الصعبة.

السيارة مكيفة قوة المحرك لا تتأثر.

تحتوي السيارة على حقيبة فسيحة تبلغ حوالي 715 لترً

مميزات سيارة تويوتا فورنشتر 2023

يتميز خزان وقود السيارة بسعة كبيرة جدًا. يمكن للسيارة أن تتحرك بسهولة على جميع الطرق الوعرة والصعبة. تتمتع السيارة بتقنية التحكم في السرعة لتتمكن من التحكم في السيارة عند القيادة على طرق وعرة. تحتوي السيارة على محركين 2.7 أو 4.0 لتر يستخدم كل منهما نظام الدفع الرباعي لتوليد حوالي 234 حصانًا و 376 نيوتن متر من عزم الدوران. تعد جودة تصنيع Toyota Fortuner استثنائية نظرًا لارتباط جميع المواد المستخدمة في هذه السيارة. السيارة مجهزة بنظام دفع رباعي عالي التقنية. السيارة بها صندوق سرعة ATM.

سعر تويوتا فورتشنر 2023 في السعودية

فئة GX2 4X2: يمكنك شرائها مقابل 117،875 ريال سعودي فئة GX2 4X2 ديزل: يبلغ سعر هذه السيارة 127،995 ريال سعودي.