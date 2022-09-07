نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي موديلات مفاجأة والأسعار خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات تويوتا وهيونداي من أكثر السيارات التي حققت نجاحا وانتشارا كبير في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل قوتها وقوة أدائها الكبير على الطريق ودائما ما تمتلك هذه السيارات سعر إعادة بيع وهو ما يظهر بشكل واضح في هذا الموضوع الذي يتناول أسعار السيارات المستعملة التابعة لشركتين toyota وهيونداي، وتضم الشركات المشار إليها عدد ضخم من الموديلات الناجحة للغاية في سوق السيارات السعودي ومنها، يارس وكامري وكورولا وأيضا في هيونداي النترا وتوسان وسنتافي. سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي بأسعار مفاجأة 100% هناك سيارة النترا موديل 2010 السيارة باللون الأبيض، ممشى السيارة هو 255 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مكيف يعمل بكفاءة عالية بدون أي مشكلات إطلاقا.

السيارة بالكامل مرشوشة بالفرن وتم تغيير شمعات الإحتراق، حالة المحرك بحالة جيدة وحالة حالة القير الأتوماتيكي.

سوم السيارة هو 11 ألف ريال سعودي وهناك مساحة للتفاوض في سعرها ولكن للجاد في الشراء.

حالة السيارة من الداخل ليست بحاجة إلى تعديل وحاجة الكشافات الأمامية بحالة جيدة.

المرايا الجانبية بحالة جيدة، كفرات السيارة بحالة جيدة ولكن غطاء الجنوط غير متواجد. تويوتا يارس موديل 2007 بممشى جيد وحالة مقبولة وسعر خرافي يارس 2007 في الشرقية، ممشى السيارة 295 ألف كيلومتر، قير السيارة يدوي عادي.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأحمر وحالة دهان البودي الخارجي يعاني من التكليح.

السيارة عليها سوم بسعر 8500 ريال سعودي والسعر قابل للنقاش.

يمكنك طلب السيارة للفحص في أي مكان ومصروفات الفحص على المشتري.

ملاحظات بودي السيارة يحتوي على بعض الحكات والصبغ وتقشر البويه من الشمس.

حالة فرش السيارة الداخلي مقبول ولا يحتوي على ملاحظات إلا طبقا للأذواق.

الكشافات الأمامية تحتاج إلى تلميع أو تغيير نظرًا لأنها تعاني من آثار الشمس هي الأخرى. كورولا 2005 في الرياض وممشى 300 ألف كيلومتر والسعر قوي السيارة التالية هي سيارة تويوتا كورولا وتحتوي على قير عادي، السيارة فئة فل كامل وتحتوي على فتحة سقف.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على استمارة فحص جديدة، سعر السيارة المطلوب فيها 15 ألف قابل للنقاش.

السيارة باللون الذهبي وحالة البودي عليه بعض الملاحظات مثل الخدوش لكنه لا يعاني من أي آثار للشمس.

الصدام الأمامي لا يحتوي على كشاف الشابورة جهة اليمين والجهة الأخرى تحتوي على الفانوس.

السيارة من الداخل بحالة عامة مقبولة وحالة المحرك والقير وعضلات السيارة بتقييم 8 من 10.

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