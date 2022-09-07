نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السرعة الرياضية المذهلة تويوتا فورتشنر 2022 …. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 اهم مواصفات ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فورتشنر 2022 اهم مواصفات، تعتبر شركة تويوتا اليابانية من أقوى وأفضل الشركات التي تعمل على تصنيع السيارات وتتسم بسرعاتها الهائلة وذات محرك قوي، فهي من أفضل الإصدارات التي قد تم طرحها مؤخراً من خلال شركة تويوتا اليابانية هي سيارة تويوتا فورتشنر المتميزة، وتتسم السيارة بأنها تمتلك الكثير من المميزات التي تجعلها بمقدمة أنواع السيارات الرباعية، حيث أنها تعد السيارة الأكثر مبيع نظراً تتمتع بمواصفات داخلية وكذلك خارجية لا مثيل لها وتتميز عن باقي السيارات بماركات أخرى منافسة لها. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 اهم مواصفات قد تتمتع سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالكثير من المواصفات منها وجود محرك قوي يبلغ على 4000 سي سي

بالكثير من المواصفات منها وجود محرك قوي يبلغ على 4000 سي سي ينتج عن قوة قد تصل نحو 234 حصان وهذه تكون سرعة كبيرة للغاية.

ينتج عن السيارة عزم دوران يبلغ نحو 376 نيوتن متر وهذا نجد أن السيارة تحتل قائمة السيارات الرباعية الدفع وذات سرعة بالغة.

كما أن السيارة تحتوي على نظام حماية كبير بكفاءة تساعد حماية الركاب من خطر التعرض للحوادث.

كما أن السيارة تتمتع بمميزات عديدة من الداخل والخارج. مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 السيارة تتميز سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالعديد من المواصفات الداخلية منها وجود شاشة بمساحة 8 بوصة وتتمكن من الاتصال بكافة أجهزة الاندرويد والايفون.

بالعديد من المواصفات الداخلية منها وجود شاشة بمساحة 8 بوصة وتتمكن من الاتصال بكافة أجهزة الاندرويد والايفون. تدعم وجود توصيل البلوتوث بالإضافة لاحتوائها على مكبرات للصوت تمنحنا نقاء وصوت عالي.

يعتبر نظام الحماية الداخلية من أبرز أنظمة ووسائل الأمان بالسيارة من خلال وجود وسائد هوائية في المقاعد الجلدية لتحمي الركاب من التعرض لحوادث.

تتمكن من تغيير وضعية المقاعد باتجاهات متنوعة بطريقة كهربائية متميزة للغاية.

السيارة متاحة بالكثير من الألوان المتميزة للغاية ومناسبة جداً لكافة الأذواق المتنوعة،

وتحتوي على زجاج كهربائي ملون يمنحها المزيد من الجاذبية. سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 السيارة تتميز بالكثير من المواصفات وبسرعة كبيرة، كما أنها متاحة بأكثر فئة لذلك نجد السعر يختلف على حيث الفئة

فقد يبلغ سعر السيارة نحو 775 ألف جنيه مصر بالنسبة للإصدار أقل سعر وتصل حتى 925 ألف جنيه مصري،

فيما يعادل بالسوق السعودي نحو 187 ألف ريال سعودي، ويبلغ نحو 50 ألف دولار أمريكي، والاختلاف بالإصدارات يكون باختلاق سعة المحرك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسطورة السرعة الرياضية المذهلة تويوتا فورتشنر 2022 …. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 اهم مواصفات ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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