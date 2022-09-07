نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الغندورة وصلت البلاد….سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفات السيارة ومميزاتها الجبارة وأسعار التى لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفاتها ومميزاتها الجبارة، سيارة كيا سبورتاج موديل عام 2022 سيارة في غاية الفخامة والرقة، يمكن اعتبارها من السيارات العائلية نظرًا لكثرة مميزات وسائل الأمان وترفيه بها بالإضافة لوسائل الراحة التي تحتوى عليها السيارة، يختلف سعر السيارة في البلاد كما تم ة أطلاق منها العديد من الفئات المختلفة المميزة، تعرف على سعر السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية بجميع فئاتها.

سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفاتها

قوة موتور السيارة 1600 سى سى.

عدد الأسطوانات أربع، وقوة المحرك تبلغ 180 حصان.

عزم دوران السيارة يعادل 265 نيوتن.

السيارة مزودة بفتيس يعمل بشكل أتوماتيك ويحتوى على 6 سرعات.

يمكن للسيارة التسارع من سرعة الصفر وصولًا ل100 كيلو خلال وقت قصير جدًا وهو يعادل 7 ثوانى فقط.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوى السيارة على العديد من وسائل الأمان المميزة مثل توازن السيارة الإلكترونى ESP.

فرامل من نوع ABS موزعة على السيارة بشكل إلكتروني EBD.

وسائد هوائية وإمكانية متابعة ضغط السيارة.

نظام ثبات للسيارة إلكتروني بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية.

كاميرا خلفية للسيارة مع حساسات ركن خلفية.

إنذار أمان وحزان خلفي لأمان الركبين.

كما تحتوى السيارة على العديد من وسائل الترفيه مثل مكيف هواء موزع على السيارة.

هكذا نكون قد تعرفنا على مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 وأسعارها في البلاد.

سعر سيارة كيا سبورتاج في البلاد

يختلف سعر السيارة داخل كل بلد حسب فئة السيارة، في المملكة العربية السعودية:

فئة SX Turbo تأتى بسعر 132.363 ألف ريال سعودي.

فئة EX 2022 تأتى بسعر 123.738 ألف ريال سعودي.

فئة nightfall تأتى بسعر 105.338 ألف ريال سعودي.

فئة LX 2022 تأتى بسعر 93.148 ألف ريال سعودي.

أما عن سعر سيارة كيا سبورتاج في مصر: