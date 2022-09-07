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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الغندورة وصلت البلاد….سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفات السيارة ومميزاتها الجبارة وأسعار التى لا تقبل المنافسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفاتها ومميزاتها الجبارة، سيارة كيا سبورتاج موديل عام 2022 سيارة في غاية الفخامة والرقة، يمكن اعتبارها من السيارات العائلية نظرًا لكثرة مميزات وسائل الأمان وترفيه بها بالإضافة لوسائل الراحة التي تحتوى عليها السيارة، يختلف سعر السيارة في البلاد كما تم ة أطلاق منها العديد من الفئات المختلفة المميزة، تعرف على سعر السيارة في مصر والمملكة العربية السعودية بجميع فئاتها.
سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفاتها
- قوة موتور السيارة 1600 سى سى.
- عدد الأسطوانات أربع، وقوة المحرك تبلغ 180 حصان.
- عزم دوران السيارة يعادل 265 نيوتن.
- السيارة مزودة بفتيس يعمل بشكل أتوماتيك ويحتوى على 6 سرعات.
- يمكن للسيارة التسارع من سرعة الصفر وصولًا ل100 كيلو خلال وقت قصير جدًا وهو يعادل 7 ثوانى فقط.
مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022
- تحتوى السيارة على العديد من وسائل الأمان المميزة مثل توازن السيارة الإلكترونى ESP.
- فرامل من نوع ABS موزعة على السيارة بشكل إلكتروني EBD.
- وسائد هوائية وإمكانية متابعة ضغط السيارة.
- نظام ثبات للسيارة إلكتروني بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية.
- كاميرا خلفية للسيارة مع حساسات ركن خلفية.
- إنذار أمان وحزان خلفي لأمان الركبين.
- كما تحتوى السيارة على العديد من وسائل الترفيه مثل مكيف هواء موزع على السيارة.
- هكذا نكون قد تعرفنا على مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 وأسعارها في البلاد.
سعر سيارة كيا سبورتاج في البلاد
يختلف سعر السيارة داخل كل بلد حسب فئة السيارة، في المملكة العربية السعودية:
- فئة SX Turbo تأتى بسعر 132.363 ألف ريال سعودي.
- فئة EX 2022 تأتى بسعر 123.738 ألف ريال سعودي.
- فئة nightfall تأتى بسعر 105.338 ألف ريال سعودي.
- فئة LX 2022 تأتى بسعر 93.148 ألف ريال سعودي.
أما عن سعر سيارة كيا سبورتاج في مصر:
- الفئة الأولى من السيارة تأتى بسعر 620 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثانية من السيارة تأتى بسعر 660 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثالثة من السيارة تأتى بسعر 710 ألف جنيه مصري.
- الفئة الرابعة من السيارة تأتى بسعر 760 ألف جنيه مصري.
- أما عن الفئة الرابعة وهي الأعلى سعر في مصر تأتى بسعر 790 ألف جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الغندورة وصلت البلاد….سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage واهم مواصفات السيارة ومميزاتها الجبارة وأسعار التى لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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