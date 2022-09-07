نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا لاند كروزر وكورولا بسعر رخيص سيارات للبيع حالات كالجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع في السعودية، يبحث بعض الراغبين في شراء سيارة مستعملة عن سيارة بها الكثير من المميزات والإمكانيات المتطورة وبأسعار مناسبة وفي حالة جيدة من الداخل والخارج، فكل ما يحلم به أي عميل عند شرائه لسيارة جديدة سواء كانت جديدة أساسًا أو مستعملة هو أن تكون سريعة ولا تزعج الركاب من الداخل وأن تكون واسعة بحسب عدد أفراد أسرته وهناك الكثير من هذه السيارات متوفرة في السوق السعودي وبالأسعار التي تناسب ميزانيتكم المادية.

سيارات للبيع في السعودية

إليكم حزمة من آخر سيارات مستعملة معروضة للبيع على أحد المواقع السعودية الإلكترونية وهي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة

مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى لون السيارة فهو اللون الأبيض وهو اللون المفضل لدى الكثير من المشترين وحالتها جيدة جدًا تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، وأقصى ممشى لعداد السيارة هو 139 ألف كيلو متر وتم إصدارها في عام 2003م وتعمل بوقود البنزين، سعر بيع السيارة مستعملة في مدينة تبوك 7 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل اتصل على رقم +966596280013.

2. سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2017

مواصفات السيارة:-

لا شك أن سيارات لاند كروزر هي سيارات فخمة ولأصحاب الطبقة المخملية، هي متوفرة الآن مستعملة بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وأقصى مسافة قد تصل إليها السيارة هي 263 ألف كيلو متر وهي سيارة بيضاء اللون تتكون من خمسة أبواب مناسبة للرحلات العائلية ولأي تفاصيل اتصل على رقم +966583576106.

3. سيارة تويوتا كورولا 2014 مستعملة

مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2014م وهي الآن موجودة في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية بحالة أكثر من جيدة وبسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي والبنزين هو الوقود الذي تعمل به السيارة وأقصى مسافة قد تصل إليها هو 140 ألف كيل متر مسافة ولأي معلومات بخصوص السيارة اتصل على رقم +966582871529.

4. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2007م في اليابان وأقصى مسافة من الممكن أن يصل إليها عداد السيارة هي 190 أف كيلو متر وسعرها يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي مستعملة في الرياض وللتواصل اتصل على رقم +966582871529.