لمحدودي الدخل ارخص سيارات كيا مستعملة حالات ممتازة في الإمارات

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عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة في الإمارات، يعد سوق المستعمل في أي مكان هو سوق يحوي الملايين من السيارات التي تم استعمالها سواء كان استعمال خفيف أو استعمال لسنوات عديدة ولكن، هذا لا يعني أبدًا أن السيارات المتوفرة في هذه السوق هي سيارات بها عيب أو لا تصلح للشراء، بالعكس قد تتوفر في هذه الأسواق سيارات متطورة وأسعارها مناسبة وسنقدم لكم حزمة من هذه السيارات وهي سيارات كيا اليابانية الأعلى موثوقية بين شركات السيارات.

سيارات كيا مستعملة في الإمارات

1. سيارة كيا فورت 2019 مستعملة

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 إنش وتتكون من محرك قوة دفعة 201 حصان.

بينما حجم المحرك 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات للشحن.

للسيارة قدرة خارقة في السير على الطرق السريعة والأراضي الغير ممهدة.

تحتوي السيارة على بعض الخطوط التي تنساب خلال الأبواب وهيكلها الخارجي جذاب.

السعر المتوفرة به السيارة في سوق الإمارات المستعمل 41 ألف و500 درهم إماراتي.

2. سيارة كيا كادنزا 2012 مستعملة

سعة الموتور تصل إلى 3300 سي سي وتحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ست نقلات.

أقصى سرعة من الممكن أن تصل إليها السيارة في ساعة واحدة هي 235 كيلو متر.

عدد أحصنة السيارة 284 حصان ويتكون نظام السيارة الصوتي من 12 سماعة صوتية.

سعرها في سوق المستعمل في الإمارات يبلغ 22 ألف و900 درهم إماراتي.

3. سيارة كيا بيكاتو 2015 مستعملة

قوة الدفع الخاصة بالمحرك والتي تلزم لعمل 4 آلاف دورة في الدقيقة هي 87 حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ 120 نيوتن لكل متر بسعة محرك قيمتها 1200 سي سي.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر ويصل إلى حوالي 100 كيلو متر في مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية.

سعرها يبلغ 16 ألف و500 درهم إماراتي في السوق المستعملة.

4. سيارة كيا سبورتيج 2011 مستعملة

تبلغ أبعاد السيارة أربعة أمتار و445 مللي متر بالنسبة للطور ومتر و855 مللي متر عرض بينما الارتفاع متر واحد و635 مللي متر.

وزن السيارة الكي 1492 كيلو جرام بسعة محرك 200 سي سي وعدد 2 وسادة هوائية.

سعرها في سوق المستعمل 29 ألف درهم إماراتي.

5. سيارة كيا سورينتو 2011 مستعملة