نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع أقل من 7000 ريال في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع أقل من 7000، مع ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم فى الآونة الأخيرة توجه الكثير من الأشخاص إلى البحث عن شراء السيارات المستعملة، كما يقدم سوق السيارات المستعملة بالسعودية أسعار مغرية سواء المقدمة من المعارض أو الأفراد، ويقومون بعرضها بشكل دوري على المواقع الإلكترونية السعودية لبيع السيارات المستعملة بمواصفاتها ومميزاته المختلفة، ونقدم لكم فى هذا المقال فئة السيارات المستعملة التي تتوافر بسعر أقل من 7000 ريال سعودي مع المواصفات التي تتميز بها كل سيارة من أجل المفاضلة بينهم واتخاذ القرار الصحيح فى الشراء.

سيارات مستعملة للبيع أقل من 7000 ريال

فورد كراون فيكتوريا: تعد سيارة فورد كراون فيكتوريا من أفضل ماركات السيارات التي تتوافر فى الفئة من 5000 إلى 7000 ريال فى سوق بيع السيارات المستعملة بالمملكة، وتتوافر هذه السيارة بالعديد من الموديلات المختلفة بداية من إصدار سنة 1992موديل السيدان، وأهم ما يميز سيارة فورد كراون فيكتوريا أنها مدعمة بشاسيه قوى التحمل، وتأتى قوة المحرك 8 سلندر بسعة 4.6 لتر، كما تتميز الكفاءة العالية فى استهلاك الوقود ودرجة أمان عالية فى المقاعد الأمامية بالسيارة، حيث تدعم 4 وسائد هوائية وقابلية للضبط الكهربائى.

تويوتا كورسيدا

تلقي سيارة تويوتا كورسيدا شعبية كبيرة فى المملكة نظراً لمواصفاتها المناسبة لفئة كبيرة من الأفراد، وتأتى تلك السيارة بمحركات ديزل وناقل حركة أوتوماتيكى، وتعد من السيارات الجيدة إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة بأقل من 7000 ريال سعودي.

شيفروليه أوبترا

تعد شيفروليه اوبترا من السيارات العملية التي تقع فى فئة 5000 إلى 7000 ريال سعودي، فإنها تتميز بتصميم خارجي عصري، كما أن تكاليف صيانتها تعد منخفضة مقارنة بالماركات الأخرى فى هذه الفئة، وهو ما يجعلها أفضل نسبياً.

نيسان صنى

تعد نيسان صنى أحد أفضل السيارات والأكثر مبيعاً فى المملكة، وتتنوع موديلاتها ما بين 2001 و2005 فى الفئة السعرية للسيارات المستعملة التي يقل ثمنها عن 7000 ريال سعودي، وتعد نيسان صنى سيارة اقتصادية وموفرة عند الاستخدام من حيث الحالة الديناميكية لها، ولكن هناك بعض الأجزاء الغير موفرة بها وعالى الاستهلاك مثل أقراص الفرامل والتي يمكنك تغييرها عند شراء السيارة.