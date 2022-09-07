انت الان تتابع خبر أرخص سيارات نيسان في مصر.. 5 عربيات بأسعار اقتصادية ومواصفات جبارة والان مع التفاصيل

أرخص سيارات نيسان في مصر

رياض - احمد صلاح - تحظى شركة نيسان اليابانية بجماهيرية واسعة في السوق المصرية، لذلك جمعنا لكم قائمة بلنستعرض لكم من خلالها خمس إصدارات بمواصفاتها وأسعارها التي تبدأ من مئتي ألف جنيه وتنتهي بثلاثة ملايين، ذلك يجعلها مناسبة حتى لمتوسطي الدخل، اعتاد عملاء نيسان على مستوى معين من الجودة سواء في وسائل الرفاهية أو في مستلزمات القيادة من أنظمة متطورة ومواكبة لآخر ما توصلت إليه تكنلوجيا السيارات، ولعل هذا ما يكسبها عملاء أوفياء وزبائن دائمين.

إليكم صور الإصدارات الخمس من نيسان.

نيسان صني موديل 2013

نيسان صني 2013

السعر يبدأ من 218 الف جنيه إلى 264 ألف جنيه.

نيسان سنترا موديل 2022

نيسان سنترا موديل 2022

يبدأ سعرها ب 227 الف جنيه وينتهي ب 345 ألف جنيه.

نيسان جوك موديل 2022

نيسان جوك موديل 2022

يبدأ سعر سيارة نيسان جوك ب 466 ألف جنيه وينتهي ب 511 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي موديل 2022

يبدأ سعر سيارة نيسان قشقاي ب 579 الف جنيه وينتهي ب 659 ألف جنيه.

نيسان باترول

نيسان باترول موديل 2022

تعد سيارة نيسان باترول واحدة من أغلى السيارات ضمن القائمة حيث يبلغ ثمنها 3.500.000 جنيه مصري.

أسعار أرخص سيارات نيسان في مصر

لاتزال الأسعار بازدياد مستمر خاصة في سوق السيارات، وتقدر الزيادة الأخيرة ب 25 ألف جنيه تقريبًا، وهذه كانت قائمة بأسعار سيارات نيسان مزودة مع الصور.