انت الان تتابع خبر أرخص سيارات نيسان في مصر.. 5 عربيات بأسعار اقتصادية ومواصفات جبارة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحظى شركة نيسان اليابانية بجماهيرية واسعة في السوق المصرية، لذلك جمعنا لكم قائمة ب أرخص سيارات نيسان في مصر لنستعرض لكم من خلالها خمس إصدارات بمواصفاتها وأسعارها التي تبدأ من مئتي ألف جنيه وتنتهي بثلاثة ملايين، ذلك يجعلها مناسبة حتى لمتوسطي الدخل، اعتاد عملاء نيسان على مستوى معين من الجودة سواء في وسائل الرفاهية أو في مستلزمات القيادة من أنظمة متطورة ومواكبة لآخر ما توصلت إليه تكنلوجيا السيارات، ولعل هذا ما يكسبها عملاء أوفياء وزبائن دائمين.
أرخص سيارات نيسان في مصر
إليكم صور الإصدارات الخمس من نيسان.
- نيسان صني موديل 2013
السعر يبدأ من 218 الف جنيه إلى 264 ألف جنيه.
- نيسان سنترا موديل 2022
يبدأ سعرها ب 227 الف جنيه وينتهي ب 345 ألف جنيه.
- نيسان جوك موديل 2022
يبدأ سعر سيارة نيسان جوك ب 466 ألف جنيه وينتهي ب 511 ألف جنيه.
- نيسان قشقاي
يبدأ سعر سيارة نيسان قشقاي ب 579 الف جنيه وينتهي ب 659 ألف جنيه.
- نيسان باترول
تعد سيارة نيسان باترول واحدة من أغلى السيارات ضمن القائمة حيث يبلغ ثمنها 3.500.000 جنيه مصري.
أسعار أرخص سيارات نيسان في مصر
لاتزال الأسعار بازدياد مستمر خاصة في سوق السيارات، وتقدر الزيادة الأخيرة ب 25 ألف جنيه تقريبًا، وهذه كانت قائمة بأسعار سيارات نيسان مزودة مع الصور.