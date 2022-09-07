نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاقة الروسية وصلت.. لادا نيفا 2022 سيارة تكتسح سوق السيارات بمواصفاتها العبقرية وامكانيتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم البعض بالسيارات بشكل كبير حيث أن هناك مجموعة حديثة من السيارات المختلفة التي توجد في الوقت الحالي حيث أن هناك سيارة لادا نيفا التي تعتبر من السيارات المتميزة التي وصلت من روسيا في الوقت الحالي، حيث تعتبر السيارات من الأشياء الهامة التي شهدت تطور كبير في الوقت الحالي، حيث أن السيارات الروسية تعتبر من السيارات المتميزة للغاية، حيث أننا سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص سيارة لادا نيفا من خلال هذا المقال.

سيارة لادا نيفا السعودية

سيارة راقية تتميز بقوة دفع رباعي حيث أنها من السيارات القوية بشكل كبير والتي يبحث عنها معظم محبي السيارات، حيث أن السيارات قد شهدت مجموعة كبيرة من التطورات التي جعلتها واحدة من أهم السيارات في الوقت الحالي وأصبح بها مجموعة كبيرة من المواصفات الهامة.

حيث تتميز سيارة لادا نيفا بشكل أنيق ومتميز مع وجود قدرة محرك 1.7 لتر مع وجود ناقل حركة يدوي و أوتوماتيك، حيث أن هناك موديلات مختلفة مع وجود عزم دوران 128 نيوتن لكل متر واحد،فهي من السيارات المتميزة بصورة كبيرة.

مواصفات سيارة لادا نيفا السعودية

أما عن المواصفات الخارجية لسيارة لادا نيفا السعودية فهي كثيرة ومتميزة، حيث أن هناك مجموعة من المواصفات المذهلة التي تجعلها من السيارات الرائعة ومنها:

الهيكل الخارجي للسيارة تم تصنيعه من الصلب وتحمل أي صدمات لكونها قوية.

كما ان العجلات ذات مقاس 15 إنش مع وجود كشافات متميزة .

والسيارة تعتبر من السيارات ذات الشكل الكلاسيكي المتميز الذي يعطيها شكل متميز للغاية.

كما أن السيارة مجهزة بكافة وسائل الراحة مع عازل للصوت فعال.

يتوافر مجموعة من الشاشات المتميزة التي تتميز بعرض كل ما ما تريده من خلالها مع وجود اضاءة داخلية رائعة.

كما أن العجلات مصنوعة من البلاستيك الغير قابل للتلف، مع وجود مجموعة من المنافذ لتشغيل الفلاشات من خلالها .

أسعار سيارة لادا نيفا السعودية

بالنسبة لأسعار السيارات فهي في زيادة مستمرة في الوقت الحالي وبالرغم من المزايا التي نوفرها لكم السيارة إلا أن سعرها يتراوح ما بين 8582 دولار حتى 9435 دولار.