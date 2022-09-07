نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات دفع رباعي مستعملة للبيع في السعودية بأقل من 15000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات دفع رباعي مستعملة للبيع في السعودية، بعض العائلات الكبيرة في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سيارة دفع رباعي، وهذا لهدفين رئيسين أولا هو سعة الصالون الكبيرة والتي تصلح لعدد أفراد يصل إلى سبعة أفراد، ثانيا وهو الأهم هو الإنتقال والسفر للقاء أسرهم (خاصة أن عدد لا بأس به من السعوديين مغتربين خارج مدينتهم لأغراض العمل) أو التنزه في المناطق الجبلية والتي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، واليوم بإذن الله سوف أعرض لكم عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي المستعملة للبيع بأسعار أقل من 15000 ريال وبحالة جيدة في أكثر من مدينة. سيارات دفع رباعي مستعملة للبيع في السعودية أولا سيارة جمس أكاديا: الموقع: مدينة الرياض، حي الدار البيضاء.

موديل السيارة: 2009 مستعملة بمواصفات أمريكية.

ناقل حركة أوتاماتيكي.

الممشى بالكيلومترات: 200 ألف كم.

لون البادي: أبيض وتم دهان بعض الأجزاء.

إضافات بالسيارة: مثبت سرعة، مكيف، مرايا جانبية كهربائية، كراسي مفروشة جلد ومزودة بخاصية التدفئة، كاميرا خلفية للباركنج، كشافات زينون، وإيرباج.

سعر السيارة: 15000 ريال (نقدي فقط).

ممكن البدل بسيارة صغير بحالة جيدة. ثانيا سيارة ميركوري ماونتينير: الموقع: مدينة تبوك، حي الورود.

موديل السيارة: 2008 مستعملة بمواصفات أمريكية.

ناقل حركة أوتاماتيكي.

الممشى بالكيلومترات: 200 ألف كم.

لون البادي: خمري.

إضافات بالسيارة: مدخل USB و AUX، مثبت سرعة، مكيف، مرايا جانبية كهربائية، GPS، كراسي مفروشة جلد، تاتش سكرين، كشافات زينون، وبلوتوث.

سعر السيارة: 14000 ريال (نقدي فقط). ثالثا سيارة شيفروليه تاهو: الموقع: مدينة الخبر، حي الشراع.

موديل السيارة: 2002 دبل مستعملة بمواصفات أمريكية.

ناقل حركة أوتاماتيكي.

الممشى بالكيلومترات: 300 ألف كم.

لون البادي: خمري ( وتم إعادة دهان بعض الأجزاء)

إضافات بالسيارة: مثبت سرعة، مكيف، أيرباج، سنترلوك، جنوط ديزل، بوجيهات رياضية، وكشافات زينون.

سعر السيارة: 15000 ريال (نقدي فقط). رابعا سيارة كيا سوينتو: الموقع: مدينة جده، حي الخمرة.

موديل السيارة: 2010 مستعملة بمواصفات خليجية.

ناقل حركة أوتاماتيكي.

الممشى بالكيلومترات: 200 ألف كم.

لون البادي: فضي ( وتم إعادة دهان البادي كامل للسيارة).

إضافات بالسيارة: مرايا جانبية كهربائية، مكيف، سنترلوك،تاتش سكرين،حساسات، وكشافات زينون.

سعر السيارة: 15000 ريال (نقدي فقط).

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