نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية تويوتا بمقدم 3000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية تويوتا، تعد السيارات من نوع تويوتا من أشهر السيارات السيدان الرائدة في العالم بالإضافة إلى تواجد كافة عناصر الأمان بها وتعد من أوائل السيارات التي تم إلحاق بها وسادة هوائية للركاب حفاظ على حياتهم بالإضافة إلى صناعتها اليابانية المتقنة مما جعلها الأكثر مبيعا في العالم وفي الوطن العربي.

سيارة تويوتا للبيع برادو مستعملة:

إنتعشت أسواق السيارات المستعملة وتم توفير فيها سيارة تويوتا برادو مستعملة للبيع، وقد تم الإعلان أن السيارة تويوتا برادو متوفرة في أسواق مدينة مكة المكرمة، ويعد أول إستخدام للسيارة تويوتا برادو في عام 2009 ميلاديا وتم توفيرها مع ناقل حركة مانيوال.

أعلن البائع أن سعر البيع كاش للسيارة تويوتا برادو مستعملة 19000 ريال سعودي. بينما سعر البيع بالتقسيط للسيارة تويوتا برادو مستعملة 23000 ريال سعودي. ويتم تقسيط السيارة تويوتا برادو بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي. سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا برادو 114000 كيلو متر. تم توفير السيارة تويوتا برادو بلون خارجي أبيض. البنزين هو الوقود المستخدم في السيارة تويوتا برادو. السيارة تويوتا برادو تحتوي على ماكينة بها عدد 4 سلندر وبقوة محرك 2000 سي سي. تحتوي السيارة تويوتا برادو على مكيف بارد ومرايات كهرباء ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية كهربائية. كما أنها مزودة بمدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص. السيارة تويوتا برادو بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وحساسات أمامية وخلفية. السيارة بها مثبت سرعه وكشافات ضباب أمامية . للحصول على السيارة تويوتا برادو مستعملة يمكن التواصل مع البائع من خلال الواتس آب على الرقم 00966590098249 أو عن طريق الرقم 0590098249.

سيارة تويوتا كورولا للبيع:

للبيع بالتقسيط سيارة تويوتا كورولا مستعملة تم توافرها في مدينة جدة، وكان أول إستخدام للسيارة تويوتا كورولا في سنة 2017 وتم توفيرها بلون خارجي أبيض، وقد تم إستخدام السيارة تويوتا كورولا في القيادة حوالي 73000 كيلو متر، والسيارة تويوتا كورولا متاحة بناقل حركة أوتوماتيك.