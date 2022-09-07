نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات تويوتا مستعملة بسعر 6000 ريال وبحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا تعد الأفضل من بين العديد من السيارات المستعملة، لأنها نظيفة من الداخل والخارج والمكيف الخاص بها لا يوجد به أي عيوب، وأسعارها لا تتعدي الخمسون ألف ريال، ويمكن تقسيمها على أكثر من خمس شهور، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الفرش القماش والجلد، وفتحة سقف ومكيف خالي من العيوب، وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة.

يوجد بهذه السيارة راديو كاسيت ونظام تحكم خاص بالطارة، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢٤ ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ للبيع بسعر ٦,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٥٠٠ ريال سعودي مقدم و ٥٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593007350,+966593007350. للبيع سيارة تويوتا أفالون ٢٠٠٥ مستعملة سيارة تويوتا أفالون ٢٠٠٥ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات ضم للإغلاق ومكيف ذات برودة عالية، وباور وفتحة سقف، ونظام ذكي خاص بركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ووسادة هوائية للسائق، وجنوط وكشافات ضباب وجهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢٦ ألف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا أفالون ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٢٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0599230158,+966599230158. سيارة تويوتا 86 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا 86 2016 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية وبحالة جيدة، وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

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