نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي في السوق المستعمل السعودي وسعرها في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت نسبة معدلات شراء سيارات هونداي داخل سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وذلك بسبب ارتفاع سعر السيارات عالميا، وترتب على ذلك الارتفاع عجز الأسر محدودة الدخل عن اقتناء سيارة جديدة، لذلك اتجه أغلب الأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمنخفض إلى شراء سيارة هونداي مستعملة تشبه الجديدة في إمكانيتها وانسيابية التصميم، فقد شهدت الأيام السابقة توقف معظم مصانع السيارات في العالم عن الإنتاج وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وعلو سعر الدولار في العالم ولهذا أصبح السيارات المستعملة في المطلوبة الآن.

مميزات سيارات هونداي في السوق المستعمل السعودي

تمتاز سيارة هونداي بعدد من المميزات التي تجعلها من السيارات المفضلة لدى الكثير من المواطنين، وفيما يلي نذكر فئة من السيارات المتاحة للبيع داخل سوق المستعمل السعودي من طراز سيارات هونداي المتعددة:

سيارة هيونداي أكسنت ٢٠١٠ مستعملة: توجد السيارة في مدينة عرعر وهى موديل عام ٢٠١٠، وقد حدد البائع سعر البيع ٥٠٠٠ ريال سعودي، ويتم تقسيط مبلغ البيع على دفعات شهرية تبلغ قيمة الدفعة الواحدة ٥٠٠ ريال سعودي، وقد سجلت السيارة مسافة مقطوعة بقدر ٢٥٦٠٠٠ ألف كيلو فقط، وهى تمتاز بما يلي: الوقود المستخدم في تشغيل السيارة هو البنزين. توجد السيارة باللون الأبيض. ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي ليسهل عملية القيادة ويوفر الراحة على الطريق. تمتلك السيارة حساسات قيادة أمامية وحساسات أخرى في الخلفية تمتلك السيارة مدخل يو اس بي وجي بي أس و بلوتوث. يوجد في السيارة نظام فرامل مانع للانغلاق. تأتي السيارة مع الجنوط وجهاز الإنذار الخاص بها. فرش السيارة جلد بالكامل. تمتلك السيارة مكيف هواء ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.



سيارة هونداي النتر موديل ٢٠١٠ مستعملة

ها حيث وصلت إلى ١٢٤٠٠٠ ألف كيلو متر، وقد ذكر البائع أن الوقود المستخدم لعمل السيارة هو البنزين كما أن ناقل الحركة أوتوماتيكي سهل يوفر القيادة الآمنة، توجد السيارة باللون الأبيض وهى مصممة بهيكل قوى ويتحمل الصدمات ولا يوجد بها أي عيوب خارجية فهي تشبه الجديدة، ويتم التواصل مباشرة بين البائع والمشتري لإتمام أمور بيع السيارة.