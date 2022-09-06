نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في دبي بـ5500 درهم وأعلى سيارات رائدة بالسوق الإماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في دبي بـ5500 درهم على أشهر السيارات الرائدة التي اكتسبت ثقة بلدان العالم، والتي لها موثوقية عالية بفضل محركاتها القوية وهيكلتها الرياضية، نعرض سيارات مستعملة رخيصة في دبي بمملكة الإمارات المتحدة تبدأ أسعارها من 5500 فيما أعلى لكل من يرغب في امتلاك سيارة مستعملة جيدة الاستخدام فيما يلي. سيارات مستعملة في دبي بـ5500 درهم نيسان مكسيما موديل 2002 مستعملة سيارة سيدان ذات محرك قوي حيث تنتج حوالي 3000 سي سي من الوقود وتمتج معها من القوة 222 حصان وعزم دوران 294 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أزتوماتيك ذو 6 أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة البرشاء.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة في الهيكل، ولكن لا تشكو من أي أعطال وخالية من الحوادث.

مؤمنة تأمين إلزامي ومرخصة.

أعيد دهانها كليا.

سعر نيسان مكسيما مستعملة في دبي 5500 درهم. رينو سانديرو موديل 2011 كستعملة سيارة دفع رباعي وتسع 5 أفراد وتعمل على محرك رباعي الأسطوانات وتعد من السيارات الموفرة في الوقود حيث لا تتعدى الاستهلاك أكثر من 7 لتر لكل 100 كم مساحة، وتنتج قوة 90 حصان وعزم دوران 128 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 170 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة القصيص.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب تحتاج إلى إصلاح بسيط.

تحتوي على مكيف، ٥ مقاعد من الجلد، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث.

أعيد دهانها جزئيا.

غير مؤمنة وغير مرخصة.

سعر رينو سانديرو مستعملة في دبي 5500 درهم. تويوتا كورولا موديل 1999 مستعملة سيارة سيدان قديمة الطراز تأتي بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات وله خمس سرعات، تنتج كورولا 1999 قوة 97 حصان وعزم دوران 145 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة ديرة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا تشتكي من أعطال وبدون حوادث سابقة.

أعيد دهانها جزئيا.

السيارة مؤمن عليها بشكل إلزامي ومرخصة.

تحتوي على سنتر لوك، مرايات ونوافذ كهربائية، مدخل يو اس بي، راديو، أكياس هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في دبي 6 ألاف درهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة في دبي بـ5500 درهم وأعلى سيارات رائدة بالسوق الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.