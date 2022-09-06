انت الان تتابع خبر هيونداي i20.. سعرها مرتاح ومميزات ولا في الأحلام اعرفها من هنا والان مع التفاصيل

وكان السبب وراء عملية البحث عن سعر ومواصفات سيارة هيونداي i20 خلال الساعات الماضية، وهو توافرها في سوق السيارات المصري، الذي يعاني في الفترة الحالية من شح في الموديلات الجديدة من السيارات.

سعر هيونداي i20:

1- الفيئة الأولي بـ400 ألف جنيه. 2- الفئة ثانية بـ420 ألف جنيه. 3- الفئة الثالثة بـ 430 ألف جنيه. 4- الفيئة الرابعة أو الهاي لاين بـ 440 ألف جنيه. مواصفات هيونداي i20: 1- محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، مع عزم دوران 134 نيوتن متر. 2- ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات. 3- نظام ESP للتحكم في ثبات السيارة. 4- نظام مخصص لمساعدة السيارة للصعود على المرتفعات. 5- خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من عشاق السيارات داخل جمهورية مصر العربية لمعرفة سعر هيونداي i20 والموصفات التي تتميز بها السيارة، لاسيما وأنها من فئة هاتشباك التي لقيت رواجاً في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية.